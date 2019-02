Willen we: bij dit resort op de Bahama’s krijg je betaald om voor flamingo’s te zorgen

Stiekem dromen we er allemaal weleens van: verkassen naar een tropisch land. Elke dag het zonnetje op je bol, een heerlijk kleurtje krijgen, een cocktail in je hand… Oh nee, er moet wel geld verdiend worden natuurlijk. Deze baan in een resort op de Bahama’s maakt al je dromen waar: je krijgt daar namelijk betaald om voor flamingo’s te zorgen.

En dat in niet zomaar een resort. Het splinternieuwe Baha Mar heeft 4,2 miljard (!) gekost om te bouwen. De hotelketen is er niet enkel voor de toeristen, nee, ze willen zich ook inzetten om de wilde dieren in de Bahama’s te beschermen. Goed bezig!

FlaminGO

Wat ze al verzorgen? Zes verpleegsterhaaien, een grote school roggen en ook nog verschillende soorten zeeschildpadden. Als kers op de taart komt daar dus nog een kudde flamingo’s bij dit aankomende voorjaar. En je raadt het vast al: ze hebben nog iemand nodig om deze prachtige roze beesten te verzorgen. Dat hoef je ons geen twee keer te vragen: flaminGO! Op naar de Bahama’s.

Ervaring

Maar helaas, helaas: er zit een addertje onder het gras. Je moet namelijk al ervaring hebben in het verzorgen van flamingo’s – telt een knuffel ook? – en een diploma zoölogie. Daarnaast moet je ook een beetje sociaal zijn, zodat je de gasten wat kunt vertellen over de flamingo’s. Dat laatste lijkt ons geen probleem toch? Hier vind je meer informatie over de vacature of je kunt natuurlijk gewoon even wegdromen bij onderstaande paradijselijke plaatjes.

Bron: Grazia | Beeld: Instagram, iStock