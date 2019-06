Flinke ophef na uitspraken Olcay en Caroline over nieuwe paspoppen Nike

Er is veel ophef ontstaan na de uitzending van RTL Boulevard van gisteravond. Hoewel het item ging over de fantastische inclusieve paspoppen van Nike, sloegen zowel Olcay als Caroline de plank volledig mis. Volgens hen zouden deze voorbeelden namelijk ‘te dik’ zijn. Excuse us?

Lui. Ongezond. Eigen schuld. Het zijn slechts een paar vooroordelen waar mensen met overgewicht mee te maken hebben. Zo vindt Caroline Tensen dat je beter een wijde top kan dragen als je ‘net zo dik’ bent als de paspop. En Olcay vindt dat er een kleinere paspop had moeten zijn, want dit is een ‘te groot verschil’ vergeleken met een normale paspop.

Vooroordelen

Anno 2019 zijn er nog steeds veel vooroordelen met betrekking tot overgewicht. Sterker nog: er wordt om gelachen, om gepest en om beledigd. Jan VandePutte is psycholoog en vertelt dat dit schadelijke gevolgen kan hebben: ‘Reacties op publieke verschijningen van zwaarlijvigen zijn bikkelhard. Dikke mensen zijn lui, vadsig, incompetent, onsportief, dom, onaantrekkelijk, ongeschikt voor seks, in het allerbeste geval gezellig.’ Dragen de paspoppen van Nike bij aan meer inclusiviteit? Hell yes. Helpen dit soort items als bij Boulevard? Absoluut niet. Want nogmaals: iedereen is goed zoals hij is.

Zelfbeeld

Ook Mayra Louise (model en schrijfster van het boek Op je lijf geschreven) heeft het item gezien. Haar boodschap is duidelijk: ‘Als je het item nog niet hebt gezien, kijk het dan vooral niet terug. Je wordt er pislink van en je zelfbeeld krijgt nog even een trap na. Caroline Tensen en Olcay maken ontzettende, veroordelende, stigmatiserende opmerkingen. Ik ben dikker dan die paspop en wil ook sporten in een leuke outfit. En dat jullie dat niet snappen zou niet zo’n groot podium moeten krijgen, want dit soort opmerkingen doen zoveel vrouwen ontzettend veel pijn. Jullie hebben geen idee wat dit doet met het zelfbeeld van vrouwen. Dit zorgt ervoor dat vrouwen niet naar de sportschool durven omdat ze veroordeeld worden.’

Tanya Gold van The Telegraph reageert ook, maar zij is het totaal niet met Mayra eens: ‘Ze heeft obesitas en ziet er niet uit als iemand die daadwerkelijk gaat sporten. Ze is, waarschijnlijk, in een voorstadium van obesitas en heeft binnenkort een nieuwe heup nodig.’

Ook op Twitter gaat het flink los:

Moet je nagaan: bij een item over plussize sportkleding voor VROUWEN moeten Peter R. de Vries en Ronald Molendijk het opnemen voor vrouwen die deze kleren dragen, terwijl Olcay Gulsen (wie?) en Caroline Tensen (wie?) deze vrouwen compleet de grond in trappen. #nike #rtlboulevard — Julia 🌿⚡️ (@veggiesausage) 10 juni 2019

En dan wordt je zomaar getrakteerd op een stukje onversneden en onverbloemde ‘fat-shaming’ op #RTLBoulevard Ik had #OlcayGulsen hoog zitten maar dit valt me heel vies tegen. Wat een nare bekrompenheid.

Dikke mensen zijn ook gewoon mensen, en ja, die sporten ook, net als slanke. — Marjolein (@PrivateVanitas) 10 juni 2019

Tenenkrommend wat ze bij @RTLBoulevard deden vanavond! Walgelijk om mensen zo te bodyshamen. Kom op zeg, wat denken die 2 graatmagere wijven wel niet. Dat zijn beslissen wat wel en niet kan of goed is? Get a life! #bodyshaming #rtlboulevard #olcaygulsen #carolinetensen https://t.co/npGLXrLUCx — Anouk (@Noukk27) 10 juni 2019

2 jaar geleden een shoot gedaan met @nike kleding, kijk maar eens goed @SuperOJ en #carolinetensen zo Ziet een vrouw met maat 46/48 in #nike kleding! Moet ik dus een oversized shirt of pyjama broek aan naar de gym? Omdat ik het niet waard ben? #rtlboulevard #nikepaspop pic.twitter.com/ONru8PJ1xL — StyleHasNOsize (@StyleHasNOsize) 10 juni 2019

Beste @OlcayGulsenPR, ik denk dat je echt even na moet denken voor je wat je zegt. Je sluit mensen met een maat meer gewoon uit. Echt bizar! Laat iedereen in zijn waarden! Luister gewoon even naar @PeterRdeV wil je. #rtlboulevard #plussizefashion #nike — Patrick Smits (@meesterpatje) 10 juni 2019

Helemaal met Peter R. en Ronald Molendijk eens. Accepteer het nou maar Olcay dat er nou eenmaal zwaardere mensen zijn. (Misschien niet in jouw wereld?🧐) #rtlboulevard — Thoiiss! (@ThijsH16) 10 juni 2019

Reactie

Olcay heeft inmiddels reageert op alle ophef: ‘Lieve mensen.. ik ben absoluut geen fatshamer en het spijt me als ik mensen heb gekwetst want dat is nooit mijn bedoeling’, reageert Olcay dinsdag op de ophef. ‘Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd maar alsnog mijn oprechte excuses. Ik hou van mensen in elke vorm.’ Caroline heeft nog niks van zich laten horen. Wordt vervolgd…

Kijk het item hier terug:

