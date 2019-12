Flirtende Leeuw: wat zegt je sterrenbeeld over je seksleven?

Je sterrenbeeld zegt stiekem meer over je dan je denkt. Of je chagrijniger bent dan anderen, een zorgeloze dater, maar óók kan je teken je wat vertellen over jouw seksleven. Ja, echt.

Lees ook:

Aha: voor deze 5 sterrenbeelden brengt 2020 veel veranderingen

Sterrenbeeld seksleven

Voor elk sterrenbeeld is er namelijk wel wat te zeggen over het seksleven. Zo zijn Tweelingen wel in voor wat experimenteren, terwijl de Leeuw juist van lekker flirten houdt. Klaar voor? Lees dan snel wat er over jouw teken is te zeggen.

Waterman

Wat seks betreft, is een Waterman snel verveelt. Het is daarom handig als je partner snel uitvindt wat je wél en niet leuk vindt in bed. Je voelt je meer aangetrokken tot experimentele partners, hoewel een beetje preuts soms ook goed voor je kan zijn. Zolang je maar niet uitgekeken raakt, kan deze lover je misschien juist tot nieuwe hoogtes brengen.

Vissen

Heb je het gevoel dat seks af en toe een lastig iets is? Dat past helemaal bij je sterrenbeeld. Door jouw gevoelige en emotionele persoonlijkheid als Vissen, ben je erg vatbaar voor kritiek. En tja, dat werkt soms niet helemaal lekker zodra je in bed stapt met je partner. Toch is het niet alleen maar slecht: de negatieve gevoelens kunnen ook juíst weer zorgen voor een enorm hoogtepunt.

Ram

Een Ram is erg krachtig en graag de baas, maar in de slaapkamer is dat juist helemaal niet zo. Tussen de lakens heb je meer behoefte aan een extreem romantische setting. Denk rozenblaadjes, kaarsjes, mooie muziek: de hele mikmak. Maar de Ram houdt niet van uitgestelde bevrediging. Als ze iets willen, willen ze het nú.

Stier

Een onenightstand? Nah, niet jouw cup of tea. En daar heb je ook een simpele reden voor. Het is allemaal te gehaast en voelt niet oprecht. Jij bent meer van het intieme contact met iemand die je goed kent en ook echt van houdt. Praten over seks is verder ook nog heel belangrijk voor dit teken.

Tweelingen

We lieten het al een beetje doorschemeren, maar Tweelingen houden wel van wat experimenteren. Ze durven dan ook alles en staan voor veel open. Zweepjes, handboeien, you name it, of dit teken wil het proberen. Máár bevalt het niet, dan laten ze dat ook zeker weten.

Kreeft

Waar de Kreeft nu echt intens van geniet? Lange gepassioneerde zoenen en omhelzingen. Wanneer jij een ander jou laat aanraken, is dat voor jou dé uitdrukking van vertrouwen en diepe intimiteit. Maar een volgende stap zetten in een relatie kan voor dit sterrenbeeld soms nog wel knap lastig zijn.

Leeuw

Als Leeuw sta je graag in het middelpunt van de belangstelling. Je houdt dan ook erg van flirten, maar eenmaal in bed valt het erg mee. Dit sterrenbeeld zal dan ook niet snel het voortouw nemen tijdens een intieme vrijpartij, maar heeft liever dat de ander de eerste stap zet.

Maagd

Bij het teken Maagd denk je misschien niet meteen aan een beest in bed. Toch is dat een misconceptie. Dit teken houdt juist heel erg van aanpakken en geniet, in tegenstelling tot de Stier, onwijs van af en toe een onenightstand. En die seksuele verleiding? Best moeilijk om te weerstaan soms. Praten over je seksleven vindt dit sterrenbeeld lastig en doe je daarom liever niet.

Weegschaal

Hoewel een Weegschaal prima kan wachten, is hun natuurlijke, ietwat vurige neiging om gelijk met iemand het bed in te duiken. Als je dus met iemand aan het daten bent, is het soms moeilijk om rustig aan te doen. Ook heeft dit sterrenbeeld niet per se een bed nodig. Er zijn nog zoveel meer opties…

Schorpioen

Schorpioenen wekken misschien wel de indruk dat ze verlegen of teruggetrokken zijn, maar in de werkelijkheid is dat wel anders. Tussen de lakens zal namelijk hun gepassioneerde karakter naar voren komen. ‘Lady in the streets but a freak in the bed’, lijkt dan ook volledig over de Schorpioen te gaan.

Boogschutter

Wat echt belangrijk is voor een Boogschutter? Spontaniteit. Seks moet dan ook niet gepland worden, maar spannend en sensationeel blijven. Serieuze actie en impulsen zijn wat je lichaam nodig heeft. Voorspel is niet nodig en met een vluggertje maak je dit sterrenbeeld heel blij.

Steenbok

Je bent net zo praktisch in je benadering van seks als in je benadering van het leven: je denkt altijd aan de lange termijn. Steenbokken houden van frequente seks, maar wel met iemand waar ze veel om geven en een toekomst mee zien. Seks en liefde zijn hetzelfde voor veel Steenbokken, en slechts een paar van hen zullen beide op een oppervlakkige manier behandelen.