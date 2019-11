FOBO: Fear of better options, herkenbaar voor de eeuwige twijfelaar

Duik je de kroeg in met je vrienden, of spreek je af met een Tinder-date? In het eerste geval heb je met zekerheid een leuke avond, maar wat als die Tinderman nu de juiste is? Twijfelkonten zullen zich herkennen in de ontelbare dilemma’s en de stress die keuzes maken in het leven met zich meebrengt. Het heeft nu ook een naam: FOBO, fear of better options.

Het feit dat ons leven zich nu ook digitaal afspeelt heeft ervoor gezorgd dat we ons met elkaar vergelijken (wat FOMO oproept: fear of missing out) en ons te overweldigen met keuze wat FOBO oplevert. Wil je een nieuwe trui? Bezoek een site als asos.com en je wordt na vijf minuten scrollen moedeloos van de hoeveelheid aanbod. En dat is dan nog een fashionsite. Maar er bestaan er nog honderden, wat een triljoen aan keuzes voor één simpele trui oplevert.

Laat het je nog weten

Kenmerkend voor FOBO is de angst om een betere keuze te laten liggen. Daardoor kun je besluiteloos raken bij een simpele beslissing waarbij alle opties eigenlijk gewoon acceptabel zijn. Mensen die aan FOBO lijden zullen zich dus ook niet vastleggen. Bij een uitnodiging van een feestje geven ze aan ‘nog even te kijken of ze kunnen’. En ze zeggen vaak op het laatste moment af.

Egoistisch

Fobo wordt ook gedreven door een tikje narcisme. Je stelt je eigen belang boven dat van anderen. Daardoor zet je anderen gemakkelijk in de wachtstand (als je dus maar geen keuze maakt), of laat je ze zitten (als je keuze toch de andere kant opvalt).

‘Rijkeluis’-probleem

Het verschil tussen FOMO en FOBO is dat FOBO een aandoening is van mensen die het goed hebben, zoals wij in het westen. FOMO kan iedereen over de hele wereld overkomen omdat er internet is en dus alles over altijd te zien is. Bij FOBO moet je in de bevoorrechte positie zijn om keuzes te hébben. En hoe rijker je bent, hoe groter de range is aan opties die je hebt.

Loslaten

De ‘fear’ in FOBO staat voor de angst om los te laten. Als je iets kiest, laat je per definitie iets anders los. Er moet dan dus (in sommige gevallen) gerouwd worden om de weg die niet is ingeslagen. Volgens de psychologie kunnen mensen bij het nemen van beslissingen worden verdeeld over twee groepen. De ‘maximisers’ maken een keuze op het maximale voordeel dat te behalen is. De ‘satisficers’ maken keuzes op basis van minder hoge eisen. De maximisers stellen zichzelf veel ten doel en zijn vaker ongelukkig met de keuzes die ze maken. Er is dus een kans dat de maximisers vaker lijden aan FOBO.

Bron: theguardian.com | Beeld: iStock