Follow the money: is dit dan de Mol?

Toen Sinan zaterdag het spel moest verlaten, zat een groot deel van Nederland weer zonder Mol. Want eerlijk: de beste man kreeg zelfs een eigen hashtag. Want ja, wat deed hij eigenlijk? Toch kun je nu met het bekende follow the money-principe de échte saboteur ontmaskeren.

En mogen we even een momentje, Sinan heeft gerend in de laatste aflevering. We herhalen: Sinan heeft gerend. Toch kreeg hij een rood scherm en dat betekent dat we uit onze (diepe) tunnelvisie moeten kruipen. Dan de andere drie kandidaten: Merel, Niels en Sarah. Wie is toch die Mol?

Follow the money

Daar heeft Twitter hét antwoord op. Of ja, er is nog steeds grote verdeeldheid. Maar als je simpelweg kijkt naar wie het minste geld in het laatje heeft gebracht, dan is dat toch echt Sarah. Oké, en Sinan dan (Kunnen we een prijs uitreiken voor de beste niet Mol dit seizoen?). Ook viel het veel kijkers op dat de actrice vaak aangeeft iets níet te kunnen en zo ontstond de hashtag #watkanSarahwel.

Hoofdrekenen

Nou, blijkbaar kan ze ineens hoofdrekenen. Want hoewel ze eerder aangaf niet goed met cijfers te zijn, lijkt ze tijdens de befaamde opdracht met de staafjes ineens wel te kunnen uitdokteren wie de vrijstelling had gekregen. Ook vonden mensen haar reactie vrij gespeeld toen ze in de finale bleek te staan.

Kunnen we het even hebben over hoe nep deze reactie is?😂 #widm pic.twitter.com/uNYEK9hF0a — Edith🙋🏽‍♀️ (@edith013_) 20 februari 2019

Leader

Dan is er ook nog steeds de hint met de veranderende beelden in de leader. Vergeten hoe het zat? Lees het hier nog een keer na. Toch geeft dit ons ook niet heel veel wijsheid. Dachten we dan ook echt dat de makers het er zó dik bovenop zouden leggen? Niets is wat het lijkt in dit programma. Nog maar twee weken…

Dat ene beeld is de executie van nikkie en die jokers was na stapelgek dus niels is de mol #widm #moltalk pic.twitter.com/sPI54RONaM — novaleeklaren2006 (@novaleeklaren21) 23 februari 2019

