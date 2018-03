Foodies opgelet: Instagramwaardige maaltijdfoto’s leiden tot overmatige porties

Foto’s maken van je eten is tegenwoordig net zo ingeburgerd als in het openbaar een selfie maken. Op Instagram wordt je er dus ook geregeld mee om de oren geslagen. Vaak zijn het de foodies die hun ultragezonde maaltijd met een lekker klinkende hashtag online knallen. Een blogger waarschuwt nu dat Instagramwaardige foto’s van je bord maken ervoor kan zorgen dat je een te grote portie binnenkrijgt.

En als je daar even over nadenkt is dat niet heel gek. Want de zo geliefde foodbowls zijn alleen mooi als die kom een beetje gevuld is, en kleurrijk. En een ontbijt van een stapeltje pannenkoeken (want drie exemplaren doen het ‘m niet) is net effe leuker als je het aanvult met wat notenboter, siroop, aardbeien en chocola.

Met mate is het codewoord

Juist die kleine extraatjes leiden ertoe dat we meer eten dan nodig. Blogger Amanda Meixner (26) heeft een Instagram vol staan aan voorbeelden van gezond eten. Ze probeert vooral bewustzijn te creëren rondom de porties die we binnenkrijgen. Zie hieronder links de portie die gezond zou zijn voor ons lichaam en rechts de versie die we op Instagram plaatsen, en vervolgens opsmullen.

Een bericht gedeeld door Amanda Meixner (@meowmeix) op 4 Mrt 2018 om 11:15 (PST)

Bron HLN | Beeld Shutterstock