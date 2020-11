Het is alweer een aantal weken geleden dat topmodel en actrice Kim Feenstra (35) moeder werd van zoontje Brooklyn Baby Tailor. Hoe het baby’tje eruit ziet weten we nog niet, want dat houden Kim en Stanley liever nog even geheim. Benieuwd hoe Kim er zelf uitzag op jongere leeftijd? Nou, zó dus.

Hello Model

Kim deed in het voorjaar van 2006 mee aan Holland’s Next Top Model en won daarbij de hoofdprijs. Dit is hoe ze er tijdens de finale in 2007 uitzag. Ze was toen 21 jaar en in die tijd is er veel gebeurd.

Inmiddels heeft Kim een andere haarkleur gekregen, maar eigenlijk is ze nog geen spat veranderd. Want dit is hoe ze er nu uitziet:

IVF-traject

Kim liet in haar realityserie Life Of Kim dat zij en Stanley moeite hadden om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Later liet ze weten een ivf-traject te willen beginnen. Ze vindt dat hier nog een taboe op rust en hoopte door haar openheid over haar situatie andere koppels die hetzelfde meemaken te kunnen steunen.

Brooklyn Baby

Inmiddels is ze bevallen van een zoontje genaamd Brooklyn Baby Tailor. Een bijzondere naam voor een bijzondere baby. Ook heeft ze in een interview verteld waar deze bijzondere naam dan vandaan komt. Hoe Brooklyn eruit ziet, weten we helaas nog niet, want dat houden de kersverse ouders liever nog even geheim. Maar volgens Kim is het ‘een verdomd knap kind’.

Dit bericht bekijken op Instagram Papa en Mama. #bijna Een bericht gedeeld door Kim Feenstra (@k2im) op 30 Sep 2020 om 10:52 (PDT)

