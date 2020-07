Andrew Gallery, een fotograaf die samenwerkte met Britney Spears (38), heeft op TikTok enkele filmpjes gepost waarin hij een brief voorleest die de zangeres zelf geschreven zou hebben. Ze heeft het daarin onder meer over haar ex, Kevin Federline (42), en haar bewindvoerders.

Het gaat over een brief die Britney Spears in 2008 geschreven zou hebben, vlak na een roemrucht interview van Kevin Federline in het tijdschrift People. De reden dat fotograaf Gallery (een erg passende achternaam voor zijn beroep, maar dat terzijde) nu met de brief naar buiten komt, is omdat de #freebritney-beweging weer oplaait. “Ik zie allemaal dingen over de ‘FreeBritney’-beweging en ik zie me genoodzaakt om daar nu iets over te zeggen’, begint de fotograaf in z’n betoog.

“Ik werkte met Britney samen in 2008 en 2009, ten tijde van haar comeback. We werden erg goede vrienden. We gingen samen op tournee en brachten een tijdlang elke dag samen door. In die periode gaf ze me een brief. Ze wilde dat ik hem aan jullie zou voorlezen.”

De scheiding

Volgens de fotograaf hebben de bewindvoerders (haar vader, red.) van de zangeres het origineel vernietigd, maar slaagde hij er toch in om een kopie te maken. Britney Spears schreef de brief in de derde persoon. “Nadat ik Kevins interview in People las, was ik verbaasd over hoezeer de focus op Britney lag, in plaats van op Kevin. Wat er met Britney gebeurde is ondertussen al een jaar geleden”, zou de zangeres geschreven hebben. “Mensen moeten met hun tijd meegaan. Kevin zegt dat Britney van hem scheidde, maar ze werd gedwongen door haar advocaten. Ze ging hem bezoeken in New York en hij wilde haar en de kinderen niet zien. Haar advocaten zeiden dat als ze niet van hem zou scheiden, hij het zelf zou doen. Dat Kevin nu het onschuldige slachtoffer probeert te spelen, is niet echt relevant. Hij heeft haar en de kinderen achtergelaten. Dat ze twee jaar geleden zwaar ging feesten heeft niets met de huidige situatie te maken.”

Voorgelogen

“Niemand weet de waarheid”, klinkt het verder. “Haar gedrag toen haar kinderen van haar werden afgenomen omdat ze zichzelf had opgesloten in de badkamer, is te begrijpen, omdat een vriendin bij de deur haar bleef vertellen dat de agenten gingen vertrekken, dat ze zich geen zorgen moest maken en in de badkamer moest blijven.” Het gaat om een incident uit 2008 toen Federline z’n kinderen kwam ophalen voor een bezoekje. Britney sloot zich op in de badkamer met Jayden en weigerde om hem af te staan. De politie moest erbij komen, de zangeres zou onder invloed zijn geweest. Na dat incident werd Britney opgenomen in het ziekenhuis en kreeg Federline de voogdij over hun zoons Preston en Jayden. “Er werd tegen haar gelogen en ze werd in de val gelokt”, gaat Britney verder. “Haar kinderen werden van haar weggenomen en ze verloor alle controle – net zoals elke andere moeder in die omstandigheden zou doen.”

Haar bewindvoerders

Daarna schrijft de zangeres dat ze geen rechten heeft, gezien vader Jamie Spears en advocaat Andrew Wallet als bewindvoerders werden aangesteld. “Britney wordt het zwijgen opgelegd en kan niet praten over wat er zich werkelijk afspeelt. De mensen die haar leven controleren hebben dit jaar 3 miljoen dollar verdiend. Ze zou graag willen dat nieuwe ogen de situatie bekijken, maar wanneer ze erover begint, dreigen de bewindvoerders dat ze haar kinderen zullen wegnemen. Dit zal blijven duren zolang mensen betaald blijven krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat het oké is.”

De brief sluit af met: “Ze is een erg liefhebbend persoon en zou graag het respect krijgen dat ze verdient.”

Gallery zegt dat hij in 2008 nog onder contract lag en daarom niet over de brief kon praten. Nu brengt hij het verhaal wél naar buiten, omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakt over z’n vriendin en voormalige werkgever.

Bekijk de video’s over de brief van Andrew Gallery hieronder.

