Fotograaf zet vrouwen met vitiligo in de spotlight op Instagram

‘Vitiligo is zo krachtig: het zorgt ervoor dat je opvalt, je moet je unieke schoonheid omarmen’, het zijn de wijze woorden van fotograaf Elisabeth Van Aalderen. Ze zet eigenhandig vrouwen met de huidaandoening in de spotlight op Instagram.

Twee woorden: prachtig fotoproject, alle soorten schoonheid moeten immers exclusief zijn.

Unieke schoonheid

Acht jaar geleden kreeg de Nederlandse fotograaf Elisabeth Van Aalderen de huidaandoening vitiligo, een auto-immuunziekte waarbij de pigmentcellen in huid en haar worden vernietigd. Maar dat was voor de jonge fotografe geen reden om bij de pakken neer te blijven zitten.

Lees ook: Sigrid ten Napel: ‘Ik ben gelukkiger dan ik in jaren ben geweest’

Shades of Pale

Sterker nog: ze trok er met haar camera op uit en begon andere vrouwen met de huidaandoening te fotograferen om de schoonheid van hun huid aan de wereld te tonen. Met de serie ‘Shades of Pale’ als resultaat. De prachtserie toont het lichaam van vrouwen van over de hele wereld en moedigt hen dat ze er mogen zijn.

‘Vitiligo is zo krachtig: het zorgt ervoor dat je opvalt, je moet je unieke schoonheid omarmen’, legt Elisabeth uit op Instagram. Ze wil vrouwen aanmoedigen om zich beter in hun vel te voelen omdat ze zelf ook nog steeds vragen krijgt over de ziekte en wil dat mensen het beter begrijpen. Dit project kan de grenzen doorbreken en mensen steunen, you go woman!

Sharing is caring!

Elisabeth is nog steeds op zoek naar mensen die de huidaandoening met haar in de spotlight willen zetten. Interesse? Je kan haar DM’en via Instagram. Vergeet vooral niet Winnie Harlow (Canadees-Jamaicaanse supermodel dat ook vitiligo heeft) te mentionen, met haar aanboort krijgt het project de aandacht die het verdiend.

Bron: HLN.be, beeld: Instagram