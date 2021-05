Foto’s van jarige Máxima gemaakt door Willem-Alexander

Hoera! Koningin Máxima blaast vandaag vijftig kaarsjes uit. Dat viert ze met haar familie, want zelfs de royals ontsnappen niet aan het besmettingsgevaar van corona. Toch werd het land gisteren al getrakteerd op een paar prachtige nieuwe foto’s van Máxima, gemaakt door Willem-Alexander.

Op de vraag of de koningin deze mijlpaal gaat vieren, zei ze vorige week tijdens haar bezoek in Keukenhof in Lisse: ‘We zullen wachten tot betere tijden. Je wil het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan natuurlijk niet.’ Het belangrijkste op haar verjaardag vindt de koningin dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is.

Foto’s Máxima door Willem-Alexander

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima zijn er nieuwe foto’s van haar gepubliceerd. Zondagmiddag werden de foto’s, gemaakt door koning Willem-Alexander, gepubliceerd op de website van het koninklijk huis.

Het gaat om drie verschillende foto’s die begin deze maand zijn gemaakt in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Op twee foto’s draagt Máxima een witte coltrui en op de ander een bruine, geruite jas.

Verjaardag koningin Máxima

Maar de foto’s op de website zijn niet het enige waar we op getrakteerd worden. Vanavond op 20.35 op NPO 1 wordt ook het interview van Matthijs van Nieuwkerk met Maxima uitgezonden.

