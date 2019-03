Guilty: deze fout maak je waarschijnlijk bij het epileren van je wenkbrauwen

Met je wenkbrauwen moet je niet (meer) ouwehoeren, eens? Als het gaat om het epileren van je wenkies is het megabelangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat, en niet te veel haartjes wegplukt. Guess what, blijkbaar heeft de spiegel die je gebruikt daar een grote invloed op. Luister en leer!

Volgens wenkbrauw-goeroe Sania Vucetaj zijn de dubbelzijdige make-upspiegels (je weet wel: met een gewone spiegel en een zoom, zoom in spiegel waarmee je iedere porie, oneffenheid én wenkbrauwhaar spot) een absolute no-go als je je wenkbrauwen wil epileren.

“Dat close-upbeeld zorgt ervoor dat je obsessief elk detail bestudeert, waardoor je snel te veel wegepileerd (guilty!) En zelfs twee haartjes te veel weghalen kan de vorm van je wenkbrauwen al helemaal veranderen (Nike wenkies zijn zó 2010). Hetzelfde geldt voor felle lichten of te dicht bij je spiegel staan. Ook die dingen zorgen ervoor dat je het perspectief verliest”, aldus Vucetaj.

Met andere woorden: de volgende keer dat je je wenkbrauwen epileert, zorg je dat je een gewone spiegel paraat hebt. En stap je na elke paar haren die je uittrekt even achteruit, om het volledige beeld te zien en te voorkomen dat je te veel haartjes epileert. In tijd nood of handen tekort (lees: te laat voor werk versus huilende baby)? Laat je wenkies effe voor wat ze zijn. De wenkbrauw-trend van dit jaar is de messy brow dus on trend ben je dan sowieso. #winningwenkies

Bron: HLN.be/nina | Beeld: iStock