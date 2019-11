Kijkers ontdekken opnieuw fout in ‘Expeditie Robinson’

Met een deel van de Fien-familie naar huis, hebben Mariana en Tim zich in een lastig parket gebracht. Coronel kan zichzelf alleen nog redden door de proef te winnen, maar zit er weer een fout in Expeditie Robinson?

Let op: spoilers!

Want ja, alle spelers in het basiskamp hebben maar één strategie: Tim er zo snel mogelijk uit. ‘Die man is veel en veel te sterk.’ Kijkers vielen al eerder over het feit dat de echte Robinsons een voor een naar huis worden gestuurd en ook nu lijkt de coureur geen schijn van kans te hebben.

Fout Expeditie Robinson

Zeker omdat kijkers weer een fout spotten in Expeditie Robinson. Tijdens de proef moeten de kandidaten namelijk rennen en rekenen (even sowieso al credits voor de koprol van Tim), maar hoe kan in godsnaam de uitkomst ‘een’ zijn wanneer je al sommen moet doen als vier gedeeld door vijf? Oplettende fans merken dan ook op dat de makers de rekenregels volledig aan hun laars lappen en de deelnemers gewoon van links naar rechts hebben laten optellen. Zo werkt het natuurlijk niet hè.

Wacht even, dus Tim verliest nu de proef omdat de makers van #ExpeditieRobinson de rekenregels aan hun laars lappen? Ik zit hier naast een héél boze wiskunderares. — Jennifer 🐧🏳️‍🌈 (@pinkpoppy91) November 17, 2019

Wie gaat mij wijs maken dat hier 1 uit komt? Ook al is de som in spiegelbeeld… als je de wiskundige rekenvolgorde toepast komt er toch echt 1 11/120 (1,091666…) uit! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/7WgsA9bdju — Hightower Highsmith (@_Stibar) November 17, 2019

Wanneer je boven bij de waterglijbaan staat en wacht op het groene licht #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/SQmSK4oGKg — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) November 17, 2019

#ExpeditieRobinson Tim genaaid met de rekensom, keurig geprobeerd om de rekenregels toe te passen waardoor hij niet uitkomt. Tim had anders makkelijk gewonnen #genaaid — JonasOever (@JonasOever) November 17, 2019

Zo zat ik vroeger ook in de klas bij wiskunde 😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/36rjoBkT90 — Maris (@maristwit70) November 17, 2019

Als je probeert te rekenen en alleen maar in je hoofd hoort.. 2 maal 3 is 4 wiede wiede wie en 2 is 9.. Hai Pipi Langkous

chalahee chalahee chala hopsasa

#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/JMXwLhOFyQ — Maris (@maristwit70) November 17, 2019

Winnaarseiland

Eva Cleven gaat er met de winst vandoor en Tim voelt de bui al hangen. De twee Eva’s gaan naar Winnaarseiland en we denken dat we nog nooit iemand zo blij hebben zien kijken door het nieuws dat iemand naar huis is. Hoewel de rest alles op alles wil zetten om Tim naar huis te sturen, kan Hugo het niet over zijn hart verkrijgen om de ‘echte Robinson’ zijn tas te laten pakken. Lang verhaal kort: blok ijs, tellen, Hugo wint, Shary-An keert terug.

Wanneer je op je verjaardag van je moeder toch mag eten bij de Mac. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/WRtVGseK0H — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) November 17, 2019

Wanneer je hoort dat karma heeft toegeslagen #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/aP7BuYkCi1 — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) November 17, 2019

Hugo toen hij hoorde dat Fien er uitgestemd was#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/S5RELekltz — Kevin (@televisiegozer) November 17, 2019

Oké. Ik kijk nu ineens heel anders naar Hugo. Hij wil Tim er liever in houden.

Tim is een echte Robinson.#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/v5w2eaKSV8 — Femke T. (@F_MK__T) November 17, 2019

Welkom bij een nieuwe aflevering van IJspeditie Robinson. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/F3ddoBJZ01 — Bruun (@bruniversum) November 17, 2019

Exit mister Robinson

En ja, Tim probeert nog krampachtig Akwasi en Yvette aan zijn kant te krijgen, maar wanneer de twee bananen gaan jatten weet je: dit gaat ‘m niet meer worden. Het is dan ook einde verhaal voor mister Robinson en kijkers zijn ab-so-luut weer niet te spreken over de gang van zaken. De oplossing? ‘Tom’ volgend jaar mee laten doen en Tim een tweede kans geven. Smart thinking.

Tim: “26 dagen… Ik hoop dat jullie het leuk vonden”

Ik onder m’n dekentje met chocolade en chips:#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/YaZf7xeac9 — Nienke van der Wal (@Nienke_Official) November 17, 2019

Er moet wat gebeuren aan het format van Expeditie Robinson. Alle sterke (echte Robinsonners) spelers worden weg gestemd. Wat overblijft is een kliek samenzwerende slappe koekies! Daar slaat Robinson de plank mis! Ik stop dan met kijken…. #ExpeditieRobinson — Jos Keijsper (@joskeijsper) November 17, 2019

Zeker weten.. een applaus voor de enige echte robinson op het eiland 👏 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/jNrzOvtlGi — Maris (@maristwit70) November 17, 2019

#ExpeditieRobinson als Tim er vanavond uit gaat, volgend jaar Tom mee laten doen… En dan stiekem toch Tim laten gaan voor een revanche. — Robin Griffith (@RobinGriffith87) November 17, 2019

