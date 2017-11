Foute kersttrui 2.0: in dit exemplaar kun je een fles wijn meenemen

Dat kerst en eten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moge duidelijk zijn. En ook op de alcoholische versnaperingen hoeft er wat ons betreft niet bezuinigd te worden. Wil jij deze feestdagen elk moment van de dag verzekerd zijn van een goeie vino? Deze trui helpt je een handje.

Van een idiote kersttrui hier en daar kijkt niemand meer op. Maar de variant die deze week op het wereldwijde web werd gespot, is wel heel bijzonder. In de kersttrui zit namelijk een zak waar je een fles wijn (of wodka, gin, you name it) in kunt stoppen.

Of je ‘m aanschaft voor jezelf of cadeau doet aan je beste vriendin of alcoholistische oom: wij vermoeden dat deze trui het hoe dan ook goed zal doen. Waar wacht je nog op? Bestellen kan hier.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Wantthattrend.com