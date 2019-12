Hij is niet meer weg te denken uit de gemiddelde decembergarderobe: de (foute) kersttrui. Maar met Foute Kersttruiendag (13 december) in het vooruitzicht is het misschien handig om iets meer over het kledingstuk te weten te komen. Want hoe leuk ze ook mogen zijn: het milieu wordt van al die kersttruien niet bepaald blij.

Dat wordt geconcludeerd uit een onderzoek van de Britse ecologische organisatie Hubbub. Hiervoor werden 108 kersttruien van elf verschillende merken onder de loep genomen. Conclusie: die trui zou zomaar eens het meest vervuilende kledingstuk uit je kledingkast kunnen zijn.

Plastic

Onder andere de materialen van de truien werden bestudeerd. In bijna alle exemplaren (95 procent) blijkt plastic verwerkt te zijn. Vooral acryl kwam veel voor. Dat is niet bepaald goed nieuws, want bij het wassen van een kledingstuk met acryl komen zo’n 730.000 microvezels los, bleek onlangs uit onderzoek van de Plymouth Universiteit. Die microvezels belanden via het riool uiteindelijk in de zee en dragen dus bij aan de plastic soep.

Fast fashion

Maar de vervuilende materialen zijn niet het enige probleem. Veel kersttruien dragen ook bij aan de fast fashion-industrie. Het kledingstuk wordt immers gebruikt voor speciale gelegenheden, en blijft alle andere dagen van het jaar keurig opgevouwen in de kast liggen. Veel mensen dragen ‘m alleen met kerst, op een themafeest of op Foute Kersttruiendag naar werk. Dat zou minder erg zijn als ze ‘m jarenlang hergebruiken, maar dat blijkt lang niet altijd het geval: één op de drie mensen koopt elk (!) jaar een nieuwe kersttrui.

Denk goed na

Wil je toch een kersttrui scoren? Check dan goed van welke materialen hij gemaakt is, en koop ‘m bij voorkeur tweedehands. En draag de trui niet één dag, maar de hele winter (wellicht handig om dan voor een variant zonder hysterische lichtjes en muziekjes te kiezen, maar die beslissing is helemaal aan jou).