‘Wie is de mol?’ heeft Molloten, ‘Undercover’ heeft ook zo haar fanatieke kijkers. Tijdens de aftiteling van de laatste aflevering van ‘Undercover 2’ denken oplettende kijkers namelijk een hint te hebben gezien..

Waar het eerste seizoen van ‘Undercover’ in één keer op Netflix kwam te staan, werd het geduld van de kijkers tijdens de tweede reeks flink op de proef gesteld. Er verscheen namelijk nog maar één aflevering per week en inmiddels zit de finale van ‘Undercover’ 2 erop. En die had volgens sommige oplettende fans een behóórlijk open einde…

Undercover 2

Waar de ene Undercover-fan vanaf de eerste aflevering trouw iedere zondagavond klaar zat voor een nieuwe, heeft de andere kijker gewacht tot alles online stond en het bingen kon beginnen. Dat laatste kan inmiddels, want de hele tweede reeks staat inmiddels online. Nog geen spoilers lezen? Klik dit artikel dan nu weg.

Let op, spoilers

Al vanaf de eerste minuut – wat zeggen we, eerste seconde – van de slotaflevering van Undercover 2 was het nagelbijten geblazen. Want zouden JP en Laurent nou gepakt worden of niet? Hoe zou het aflopen met Nathalie? Aan het einde van de finale bleek Bob in elk geval ongedeerd uit het ziekenhuis gekomen te zijn. Samen met zijn dochter Polly nam hij afscheid van zijn overleden collega Kim, die vooral in het eerste seizoen een grote rol speelde. De rust leek wedergekeerd, maar is dat ook wel echt zo?

Aftiteling

Kijkers die niet gelijk wegklikten na de laatste scène maar nog even bleven hangen tot de aftiteling, konden iets raars zien gebeuren. Terwijl alle namen van de cast en crew voorbij komen op het scherm, popt er namelijk nóg iets op onderin beeld. “Wij moeten eens praten”, staat er te lezen. Omdat er niemand aan het woord is, kan dit gewoon een foutje zijn, maar eerlijk is eerlijk: bij series als Undercover weet je het maar nooit.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tweet, tweet

Op Twitter verzamelen zich enkele fans van de populaire serie, die de laatste aflevering van Undercover 2 al hebben gezien. Zij speculeren dan ook volop over het zinnetje in de aftiteling. Betekent het bijvoorbeeld dat Ferry en JP elkaar leren kennen in de gevangenis, en achter slot en grendel een plannetje smeden om af te rekenen Bob slash Steve? Of betekent het niets en is het oprecht een foutje van de makers? De tijd zal het moeten leren.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Wie zegt er “We moeten eens praten” in de aftiteling van de seizoensfinale van #undercover? Ik kan het niet goed horen. — Kirsten Keerssemeeckers (@Kirstenschrijft) November 8, 2020

Niets te horen🤷🏻‍♀️ foutje misschien? — Ana (@Ana89deW) November 8, 2020

Ik zag alleen de ondertiteling en hoorde niks. Dus ik dacht dat het een foutje was.. — Alexander (@Alxndrr) November 8, 2020

Ik denk dat het vervolg van Ferry en Daan wordt bewaard voor S3! #UNDERCOVER — Kirsten🌹 (@huizeWijnen) November 8, 2020

Verhaal Undercover 2

Seizoen 2 van Undercover speelt zich ongeveer een jaar af na alle gebeurtenissen uit de eerste reeks en draait om de illegale wapenhandel. Opnieuw kruipt Anna Drijver in de huid van Kim de Rooij. Zij werkt bij Human Rights en doet onderzoek naar de verboden wapenverkoop in Syrië. Dankzij de hulp van ex-collega Bob Lemmens (Tom Waes) leidt dit naar een country & western manege in het Belgische Achterland: de El Dorado Ranch. Daar gaat Bob undercover, en probeert hij dit keer informatie te ontfutselen over de gebroeders én wapenhandelaars Laurent en JP Berger. In de tussentijd is te zien hoe Ferry Bouman (Frank Lammers) vanuit de gevangenis verder onderzoekt wie undercoveragenten Bob en Kim écht zijn. En de drugsbaas blijkt niet de enige te zijn die nieuwsgierig is naar de ware aard van Waes’ personage. Ook zijn puberdochter heeft een hoop vragen.

Undercover 3 in aantocht

Het tweede seizoen van Undercover zit er dan misschien op, maar fans kunnen zich gelukkig al opmaken voor een derde reeks. De opnames hiervan zijn inmiddels begonnen, zo maakte Frank Lammers onlangs bekend vanuit Brussel. Hier lees je alles wat we tot nu toe weten van seizoen 3 van Undercover.