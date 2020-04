Foutje, bedankt: dit feitje over luchtzuiverende planten is helemaal niet waar

Jouw huis is momenteel meer een soort urban jungle te noemen. Hee, je moet iets en hebt nu alle tijd om je groene vrienden te verzorgen. Hoewel je misschien denkt dat je lekker bezig bent met die luchtzuiverende planten, is niks minder waar.

Of ja, natuurlijk staan deze groene rakkers nog steeds leuk in huis, daar niet van. Maar uit onderzoek gepubliceerd in de Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology blijkt dat ze eigenlijk helemaal niet doen waar ze voor bedoeld zijn: de lucht zuiveren.

Luchtzuiverende planten

Dat betekent niet dat ze helemaal niet werken, maar om écht verschil te maken zou je 930 planten per vierkante meter kwijt moeten kunnen. Hoewel we van planten houden, gaat dit wel iets te ver. Helaas pindakaas, want de lucht zuiveren is wel degelijk heel belangrijk. Sterker nog, cijfers van de Royal college of physicians wijzen uit dat per jaar 99.000 mensen sterven in Europa door een onzuivere lucht. Ook kan een bedompte omgeving zorgen voor hoofdpijn of ziekte.

Was niet goed

Maar ja, hoe kom je nu eigenlijk aan een onzuivere lucht in je huis? Nou, het is niet echt iets wat je bewust doet, het kan namelijk al veroorzaakt worden door verf op de muur, het gebruiken van je printer, maar ook je was ophangen is een boosdoener. Daarnaast is een tapijt in huis natuurlijk hartstikke gezellig, maar dit kleed slaat wel schadelijke stoffen heel makkelijk op. Kun je ook zonder? Loos je favoriete gronddecoratie dan. Als je de luchtkwaliteit ten goede wil komen dan hè.

What to do

Verder is het van belang je huis goed door te blijven luchten. Zo verplaatst de onprettige lucht van binnen naar buiten en kun je weer genieten van wat frisse geur in je woonkamer. Moet je nu al je luchtzuiverende planten maar bij het grofvuil zetten? Zeker niet. Hoewel ze niks helpen, zijn ze ook zeker niet schadelijk. Lekker laten staan dus.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash