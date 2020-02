Foutje, bedankt: is de volgende afvaller in WIDM al uitgelekt?

De makers van Wie is de Mol? zorgen er normaal tot in de puntjes voor dat er niks uitlekt van het lopende seizoen. Maar deze jubileumeditie lijkt er wel wat fout te gaan. Zo vonden oplettende kijkers al bewijs van slechts zes overgebleven kandidaten en nu lijkt óók de volgende afvaller in WIDM al bekend te zijn.

Let op: spoilers!

Oplettende fans spotten namelijk iets bijzonders in de preview voor de aanstaande aflevering. Want zien we hier nu al welke deelnemer het Molveld moet verlaten? We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar heel kort lijkt de volgende afvaller in beeld te komen. Oeps.

Afvaller WIDM

Diehard Molloot Wouter deelt op zijn kanaal verschillende video’s over het programma, maar het is vooral zijn laatste upload waardoor fans hun wereld op de kop staat (oké, bijna dan). Wat is nu het geval? In de preview is op te merken dat Rik de naam Nathan invoert tijdens de executie. En hoe reageren alle overige deelnemers: juist, heel geschrokken. Dat zou kunnen betekenen dat de voetballer helaas een rood scherm onder ogen krijgt.

De Mol

Máár (ja we willen wel even een grote maar toevoegen), dit kan natuurlijk ook gewoon een grote mindf*ck zijn. Want zeg nu zelf, zouden ze echt zo laten doorschemeren dat een bepaald persoon volgende week naar huis gaat? Waarschijnlijk niet. Plus, hoe moeten we het in godsnaam zonder Nathan doen? Zijn uitspraken zijn toch wel een beetje waarvoor we kijken elke week. Nou ja, to be continued dus.



