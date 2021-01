Foutje, bedankt: verklappen deze ‘Temptation’-stellen nú al nog samen te zijn?

Oh oh oh, de vorige aflevering van Temptation was me er eentje. Sonny kon zijn project niet afmaken en zag drie jaar hard werk zó de prullenbak in worden gegooid. Wat móet Jaydi toch zonder zijwieltjes? Dat zij het dus niet overleven, is duidelijk. Maar ook andere Temptation-stellen lijken al te verklappen of ze nog samen zijn.

Hoewel Karina helemaal klaar lijkt te zijn met Gregory, blijkt de vork iets anders in de steel te zitten. Wanneer de beste man namelijk live gaat op Instagram, is een wel héél opvallende stem te horen op de achtergrond.

Temptation-stellen samen

Nu zóu het in theorie natuurlijk iemand anders kunnen zijn, maar de stem van Karina is er een die je niet snel vergeet. De twee gaan het dus nog wel moeilijk krijgen in het programma zelf, maar weten elkaar uiteindelijk weer te vinden. Gelukkig heeft Team Tempa het bewijs vastgelegd, dus luister en oordeel zelf. Kán haast niet anders, toch?

Kerst met de fam

En nóg een ander koppel lijkt de mist in te gaan. Niet in de show zelf, maar ook zij verklappen of ze nog bij elkaar zijn of niet. We hebben het over niemand minder dan Marco en Denise. Hoewel hun relatie ook al tijdens hun deelname behoorlijk sterk is, lijkt de kerst met de fam(ilie) roet in het eten te gooien. Want ja, als je bij dezelfde boom poseert als je schoonzus, dan weten speurneuzen dat heus wel te vinden hoor. Zeker nog samen dus, deze Temptation-stellen.

