Foutje, bedankt: dit ging mis tijdens de opnames van ‘WIDM’

Bij een programma als Wie is de Mol? mag natuurlijk absoluut niks misgaan. Slechts één foutje en de Mol kan zomaar te vroeg ontmaskerd worden. Toch onthullen de makers dat er achter de schermen absolúút soms behoorlijk wat paniek is.

Regisseur Rick McCullough verklapt in de wekelijkse Wie is de Mol?-podcast dat er zeer soms last minute ineens een opdracht niet door kan gaan. Zo ook vorig jaar in Georgië. Hij biecht op: ‘Bijvoorbeeld afgelopen jaar, we zouden ook een laseropdracht hebben in Georgië, zoals elk jaar. Ik kreeg een telefoontje de avond ervoor dat het niet lukte wat ik wilde doen. Sterker nog, het kon helemaal niet. Dan sta je voor het blok. Meestal trek ik me dan in m’n uppie terug om een nieuwe opdracht te bedenken.’ De oplossing destijds? De opdracht in de tunnel.

Tóch mis

Je kunt alles plannen, maar eenmaal in het land zelf kan er tóch nog van alles veranderen. De regisseur geeft dan ook aan dat het regelmatig voorkomt dat ze krampachtig naar een nieuwe oplossing moesten zoeken. Rick: ‘Het is wel tien keer, twaalf keer gebeurd dat er echt iets fataal misging. Goddank hebben we een lijst achter de hand met extra opdrachten. En gelukkig is het nooit opgevallen dat het eigenlijk een vervangende opdracht was.’ Bij ons ook niet, dus dat bewijst maar dat de makers over heel wat creativiteit beschikken!

Bron: Boulevard | Beeld: AVROTROS