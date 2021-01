Britney Spears staat al sinds 2008 onder conservatorschap van haar vader. Dat betekent dat ze niks te zeggen heeft over haar eigen geld. Vrienden en familie rondom de popster vinden dat het wel genoeg is geweest en komen met de documentaire ‘Framing Britney Spears’.

In de 75 minuten tellende documentaire neemt kijkers mee door Britneys jeugd, haar carrière die sky high ging, haar ex-geliefdes, haar inzinking, haar comeback en de ‘pauze’ die werd ingelast in 2019 na ruzies over de controle over haar leven en geld.

Eigen boontjes

Aan het woord komt onder meer Felicia Culotta. Zij is de voormalig assistent van Britney en vriendin van de familie. Ze ziet met lede ogen toe hoe haar vriendin vrijwel niets meer te zeggen heeft over haar eigen leven. ‘Ik heb nooit helemaal begrepen wat dat conservatorschap precies inhield’, zegt zij. Gezien Britneys leeftijd, ervaring en prestaties denkt Felicia dat de popster prima in staat is haar eigen boontjes te doppen. ‘Er komt een moment dat ze haar eigen verhaal kan vertellen, precies zoals het is gegaan.’

Bang voor haar vader

In 2008 werd Brits vader, Jamie Spears, benoemd tot de conservator van haar persoon en haar erfgoed. Sindsdien is daar nooit iets aan veranderd. Britney spreekt zich daar publiekelijk amper over uit, maar volgens haar advocaat Samuel D. Ingham is ze doodsbang voor haar vader. ‘Ze weigert op te treden zolang haar vader de baas is over haar carrière’, vertelde hij een rechter in 2020.

#freebritney

Diezelfde maand diende Britney een verzoek in om haar vader van het conservatorschap te halen. Jamie is het daar niet mee eens; hij beargumenteert dat hij Britneys leven en carrière heeft gehad toen zij op haar dieptepunt was. Moeder Lynne, Jamie’s ex-vrouw, gelooft ook dat het nu tijd is dat Jamie de touwtjes laat vieren. ‘Ze gelooft dat het tijd is voor een frisse start.’ Temidden van alle drama startten fans de #freebritney campagne. ‘Britney verwelkomt en waardeert die steun’, terwijl ze haar autonomie buiten de spotlights probeert terug te winnen.

De documentaire Framing Britney Spears is vanaf 5 februari op Hulu te zien.

Bron: US Weekly. | Beeld: Getty