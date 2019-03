Leuk babynieuws: Frank Dane wordt vader

Frank Dane had deze ochtend wel heel leuk nieuws tijdens zijn radio-uitzending. De 538-dj wordt namelijk vader! En hij onthult ook al meteen in welke kleur hij de beschuit met muisjes op kan gaan dienen.

In de zomer verwachten Dane en zijn vriendin een… zoontje! Frank vertelt tijdens de uitzending: ‘Mijn vriendin wordt best wel groot, dus mensen moeten wel weten dat ze zwanger is en niet dat we een nieuwe frituurpan hebben. Alles gaat goed met mijn vriendin. Ze heeft nog geen moodswings, is niet chagrijnig en heeft geen klachten.’

Ochtendshow

Sinds begint dit jaar heeft Frank Dane het stokje overgenomen van Edwin Evers en presenteert hij de ochtendshow. Hij is inmiddels zes jaar gelukkig met zijn vriendin en het stel woont ook al samen in Wassenaar. Nu gaat het koppel dus voor de volgende stap in hun relatie en zal er binnenkort een kleine Frank rondlopen.

