Frank Lammers (48) maakte furore in ‘Undercover’, schittert in de reclames van Jumbo en houdt zich óók thuis bezig met acteren. Dat kunnen we concluderen uit de TikTok-filmpjes van zijn dochter Isa (16), die sprekend op haar vader lijkt. Hoe gezellig!

Dochter Frank Lammers

De week begon feestelijk in huize Lammers, want Isa mocht maandag maar liefst zestien kaarsjes uitblazen. Uit foto’s blijken vader en dochter één gezicht te zijn, en daarnaast delen ze ook nog eens dezelfde interesses. De tiener is actief op de app TikTok, waar ze korte filmpjes deelt – met zichzelf in de hoofdrol. Het is duidelijk dat het meisje de acteerkwaliteiten van haar vader heeft geërfd en de acteur maakt ook regelmatig zijn opwachting in haar TikTok-video’s.

Geboorte

Isa Maria Lammers werd op 26 oktober 2004 geboren in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ze is de dochter van Frank Lammers en schrijfster Eva Posthuma de Boer. “‘Je hebt het gedáán!’, riep Frank wel honderd keer, en de tranen liepen over zijn wangen”, blikte Eva in Elegance terug op Isa’s geboorte. “Tot de dokter zich afvroeg waar zijn schaar was gebleven nadat ik de navelstreng had doorgeknipt. ‘Kijk maar in zijn zak’, zei Eva, terwijl ze nog bezig was met de nageboorte. Die tegenwoordigheid van geest op dat moment…”, voegde Frank daaraantoe.

De tekst gaat verder onder de posts.

‘Undercover’-held

Frank Lammers kennen we van zoveel grote rollen (we noemen een Michiel de Ruyter en De Marathon), maar momenteel is-ie misschien wel het meest bekend als de man van de Jumbo-reclames én natuurlijk als Ferry Bouman uit Undercover. Fans zitten nog steeds middenin het tweede seizoen van de Netflix-hit, wat zich ongeveer een jaar na alle gebeurtenissen uit de eerste reeks afspeelt en draait om de illegale wapenhandel. En het goede nieuws is dat ook al het derde seizoen van de populaire serie in de maak is. Lees hier wat we daar allemaal al over weten.

Ferry de Film

In afwachting van het tweede seizoen van Undercover kwamen de makers met geweldig nieuws voor alle fans. Naast een tweede én derde reeks kunnen we ons namelijk ook opmaken voor Ferry de Film, over – jawel – het personage van Frank Lammers. Dit verhaal speelt zich af in 2006 in Amsterdam. De meedogenloze Bouman werkt voor de machtige hasjbaron Ralph Brink, die ook als een mentor voor hem fungeert. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Als de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. Vanaf wanneer de film te zien is, is nog niet bekend. Wél weten we dat er een flinke sterrencast te zien zal zijn.

Nog een van onze favorieten: