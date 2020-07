Midden in de lockdown begon Frank van der Lende (31) samen met Eva Koreman de nieuwe middagshow Frank & Eva: welkom bij de club! Zijn missie is ambitieus: 3FM terugbrengen naar de gloriedagen. En ondertussen óók nog even zijn uitgestelde huwelijk plannen.

Het moet vreemd zijn geweest om midden in de coronatijd met een nieuwe radioshow te komen.

‘Dat was wel een beetje gek, ja. We hebben nog even getwijfeld: moeten we nu wel beginnen, want alles ging alleen maar over corona, corona, corona. Maar dan konden we het blíjven uitstellen, en Eva en ik hadden zo veel plannen en zin. Dus hebben we ons er uiteindelijk maar in vastgebeten en meteen drie ton opgehaald met een spontaan ingelaste Serious Request, om het Rode Kruis te steunen tijdens de coronapandemie. Privé vond ik de lockdown lastiger. Ik had me er echt op verheugd om weer eens uit eten te gaan of in de kroeg te zitten; dat kon de afgelopen anderhalf jaar niet vanwege mijn avondprogramma. En toen lag alles ineens stil, daar heb ik wel van gebaald, maar het was tegelijkertijd ook een luxeprobleem.’

Ben je er als festivalgek niet ziek van dat de festivalzomer in het water valt?

‘Ja, dat is wel een dompertje voor Festival Frankie. Ik ben, na al die jaren werken op festivals, vorig jaar voor het eerst weer eens privé gegaan en was bijna vergeten hoe fijn die vrijheid-blijheid is. Ik had dus wel snode plannen voor dit jaar. Maar ik kreeg al snel door dat het zonder vaccin niet zou gebeuren dat vijftigduizend man op een festivalterrein op elkaar staan. Ik vind het heel jammer, maar als we het nu niet mogen beleven, wordt het volgend jaar des te bijzonder.’

Wat is het geheim van Eva en jij als radioduo?

‘We halen het beste en het slechtste in elkaar boven. We kunnen elkaar uitdagen en even prikken, maar elkaar ook de ruimte geven. Ik ben best dominant in radiomaken, maar Eva vertrouw ik helemaal, en met haar naast me weet ik gewoon dat het goedkomt. Ik denk dat we samen ook echter en oprechter zijn. En daarnaast lachen we heel veel. We waken er echter wel voor dat het niet alleen maar loltrappen is. Wij hebben dat podium en we zijn allebei best wel geëngageerd, dus we praten ook over huiselijk geweld of George Floyd. Maar we kunnen net zo goed lachen met Maik de Boer over waarom knopen bij mannen rechts en bij vrouwen links zitten. Juist door die afwisseling bereik je iedereen op een slimme manier. Het is niet alleen maar piemelradio, we proberen iets meer te zijn.’

Drie jaar terug stopte 3FM met jouw middagshow nadat je Coen en Sander had opgevolgd. Voelt deze comeback als revenge?

‘Ja en nee. Ik baalde heel erg toen die stopte, ik wilde zelf nog niet weg. Maar achteraf gezien denk ik dat het goed is geweest. Ik was vijfentwintig, een stuk onzekerder en Coen en Sander opvolgen was alsof je nu Matthijs van Nieuwkerk opvolgt bij DWDD, veel te grote schoenen om te vullen. Die omweg heeft me sterker gemaakt en ik heb nu veel beter voor ogen wat voor programma ik wil maken. Ik durf nu ook zwaardere nieuwsonderwerpen aan te snijden, omdat ik weet dat ik er verstand van heb. Revenge is een groot woord; ik wil 3FM weer terugbrengen naar wat het was, een zender waar je bij wilt horen. Het moet nog een beetje meer gaan aantrekken, maar Eva en ik merken allebei dat de vibe al heel anders is. We staan graag samen met die aanvoerdersband in de frontlinie.’

Hoe gaat het privé met je? Je zou deze zomer gaan trouwen, toch?

‘Ja, we zouden na de zomer trouwen, maar dat hebben we afgezegd vanwege corona. Je wilt voorpret hebben samen, je verkneukelen over de locatie, de catering, de trouwjurk… Dat kon nu allemaal niet, dus hebben we tegen elkaar gezegd: ‘Laten we het naar volgend jaar verplaatsen.’ We hadden gelukkig nog geen officiële uitnodigingen gestuurd, alleen de locatie gekozen. We gaan nu een nieuwe datum prikken en dan kunnen we echt aan de slag. Ik baalde er wel van, want ik verheugde me hier al op sinds ik mijn vriendinnetje vorig jaar ten huwelijk vroeg.’

Hoe heb je het aanzoek gedaan?

‘Ik had geregeld dat we gingen fietsen en varen in de kleine dorpjes boven Amsterdam-Noord. Vooraf had ik natuurlijk een ring geregeld en toen heb ik een verhaaltje verteld en gevraagd of ze met me wilde trouwen. En ze zei ‘ja’. Vroeger riep ik altijd: ‘Ik ga echt niet trouwen,’ maar ik ben wel een beetje aangestoken door de mensen om me heen. Op een gegeven moment kregen we wat meer bruiloften en ik vond die dagen altijd heel bijzonder. Ik ben ook echt verzot op mijn vriendin, en trouwen is toch wel het summum van liefde. Je spreekt uit dat je je hele leven bij elkaar wilt blijven, tegenover je vrienden, familie en de wereld – hoe mooi is dat?’

Een heel romantisch idee…

‘Ik ben ook wel een beetje een romanticus. Ik vind het in deze tijd ook wel stoer om écht voor elkaar te kiezen. Trouw krijgt nog weleens een andere definitie als je verhalen hoort over mensen met een open relatie of die op Tinder zitten terwijl ze verkering hebben. Ik vind monogamie juist supermooi, en helemaal als je het dan ook nog eens uitspreekt.

Get franky with Frank

Wie: Frank van der Lende

Geboren: 13 december 1988 in Uithoorn.

Carrière: Frank ging na de School voor Journalistiek aan de slag bij Amsterdam FM. Na de BNN University bleef hij bij BNN hangen, waar hij aan verschillende programma’s meewerkte, zoals De Coen en Sander Show. Hij ging in 2014 in de nacht op 3FM De bende van Van der Lende voor Powned presenteren. In juni 2015 mocht hij de middagshow van Coen en Sander overnemen, hij startte zijn eerste uitzending met een parachutesprong richting de radiostudio. Hij ging in 2016 het Glazen Huis in voor 3FM Serious Request. Nadat zijn middagshow van de radio werd gehaald, ging hij de avond in. Sinds 1 april is Frank, samen met Eva Koreman, weer terug in de middag met Frank & Eva: welkom bij de club! Frank schoof ook regelmatig aan bij DWDD en deed in 2019 mee aan Expeditie Robinson.

Relatiestatus: Frank van der Lende woont samen met zijn vriendin.

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Maaike van Haaster

Met dank aan: Karaat Amsterdam

