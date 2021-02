Na de brute ontvoering van afgelopen woensdag, waarin twee hondjes van popster Lady Gaga werden meegenomen, is er gelukkig goed nieuws te melden. De twee Franse bulldogs zijn ongedeerd teruggevonden. Een onbekende vrouw heeft de twee hondjes gevonden en nam direct contact op met het management van de zangeres.

Franse bulldogs Lady Gaga teruggevonden

“De identiteit van de vrouw en de locatie waar de honden werden gevonden, blijven vertrouwelijk vanwege het lopende onderzoek en voor haar eigen veiligheid”, liet de politie van LA vrijdag weten op Twitter. Details over hoe de honden zijn gevonden, zijn er nog niet. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrouw niet betrokken bij de overval.

Beloning

Gisteren liet ze zangeres voor het eerst van haar horen. “Ik betaal 500.000 dollar voor hun veilige terugkeer”, schrijft de zangeres. De beloning is volgens Gaga ook voor mensen die de honden onbewust hebben gekocht of gevonden. Ook richtte ze zich tot haar hondenuitlater. “Ik blijf van je houden Ryan Fischer. Je hebt je leven op het spel gezet om voor ons gezin te vechten. Jij bent voor altijd een held.”

Gerichte actie

De twee schutters en dieven die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoten en twee van haar honden ontvoerden, wisten waarschijnlijk wie de eigenaresse was. Volgens TMZ is de daadkracht waarmee de daders te werk gaan, genoeg reden om aan te nemen dat het inderdaad een gerichte actie was. Omdat het donker was en de honden klein zijn, konden de daders volgens TMZ nooit van een afstand zien dat Fischer drie waardevolle Franse bulldogs uitliet. “Feit is dus, dat de criminelen dit van tevoren wisten”, schrijft TMZ.

Oppas neergeschoten

Woensdagavond liet Ryan Gaga’s honden Koji, Miss Asia en Gustavo uit, toen hij plots onder schot werd gehouden en uiteindelijk werd neergeschoten, waarbij Gaga’s honden gestolen werden. De daders hadden het op alle drie de honden gemunt, maar wisten er slechts twee te pakken te krijgen. Ryan werd naar het ziekenhuis vervoerd en verkeerde in kritieke toestand. Inmiddels verkeert de oppas niet meer in levensgevaar en gaat het naar omstandigheden goed met hem.

