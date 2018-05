Meghan Markle zag er prachtig uit in haar bruidsjurk, die werd ontworpen door Britse ontwerpster Clare Waight Keller van het Franse modehuis Givenchy. Dat vond Fred van Leer ook. Toch was er één ding waar hij zich erg aan stoorde…

A post shared by Fred van Leer (@fredvanleer) on May 19, 2018 at 4:53am PDT

Het past in ieder geval goed bij zijn aankomende werk als presentator van de Nederlandse versie van Say Yes To The Dress.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: RTL-Beeldbank