Fred van Leer: ‘Oh meid, ik draag het liefst gewoon een grote hoodie met een trainingsbroek’

Want: de stylist is nu te zien in het nieuwe make-over programma Fred van Leer: alles uit de kast.

Wat ga je doen in dit programma?

‘Ik help twaalf vrouwen met kledingstress, die uren voor de spiegel staan en niet meer weten wat ze aan moeten. Overal zit wel een bijzonder verhaal achter. Zo is Arlette 65 kilo afgevallen, maar ze kleedt zich nog steeds als volle vrouw. Ik ga met hen aan de slag om ze er weer top uit te laten zien. We gaan shoppen en ik laat ze net zolang naar zichzelf kijken totdat ze zichzelf weer gaan waarderen. Aan het eind laten ze hun make-over aan familie en vrienden zien.’

Wat heeft je het meest aangegrepen?

‘De veranderingen die de dames ondergaan. Ze gaan met een gebogen hoofd een winkel in en komen er helemaal opgetogen uit. Met een lach en een traan help ik ze zichzelf weer mooi te voelen. Wat dat betreft is het net mijn favoriete film Assepoester. Ze gaan stuk voor stuk van huismusje naar beeldschone vrouw. Achteraf kreeg ik veel berichtjes in de trant van: Fred, ik ben aan het shoppen geslagen, hoor! Daar doe ik het voor.’

Je bent voor je werk altijd bezig met mode. Hoe zie jij er in je vrije tijd uit?

‘Oh meid, ik draag het liefst gewoon een grote hoodie met een trainingsbroek en sneakers eronder. Ik ben absoluut niet van het omkleden, dus ook als ik afspreek met vrienden draag ik dat. Het moet vooral gewoon lekker zitten.’

Wat ga je hierna doen?

‘Mijn boek Leer van Fred komt eind mei uit. Dit gaat over mijn werk- en privéleven en staat vol leuke anekdotes en stylingtips. Ook ga ik beginnen met de opnames voor Say yes to the dress. Na de zomer komt mijn nieuwe kledinglijn uit en vanaf oktober zie je me in de modetheatershow Leer van Fred live. Hierin is veel interactie met het publiek en dat vind ik echt te gek.’

