Wij hebben Fred van Leer afgelopen weekend en stuk beter leren kennen. Sinds vrijdag staat zijn nieuwe, persoonlijke en bijzonder openhartige docuserie op Videoland, waarin we een andere kant van de stylist te zien krijgen dan hij normaal gesproken toont aan de buitenwereld. Zondag liet Fred weten overspoeld te worden met lieve reacties op ‘Fred: Het Andere Gezicht’, iets waar hij stil van is.

Lovende reacties

Dat laat hij weten op Instagram. “Lieve mensen ik ben zo dankbaar voor al jullie lieve berichten over mijn documentaire”, aldus Fred. Ook BN’ers hebben gekeken. “Zit ‘m nu te kijken, intens en mooi lieve Fred”, schrijft Froukje de Both onder het bericht van de stylist. “Mooi mens en harde werker. Super trots op je lieve Fred!”, deelt Rutger Vink. Ook Viktor Brand, Dotan, Jan Versteegh en Veronica van Hoogdalem reageren met lieve woorden of een hartje.

Een auto zonder remmen

In de driedelige serie deelt Fred zijn hoogte- en dieptepunten van 2019. Zo is onder meer te zien hoe moeilijk hij het heeft met de ziekte (MS) van zijn vader, die in een rolstoel zit. Ook spreekt hij over zijn ingewikkelde schoolverleden, zijn leven zonder liefdesgeluk, en de wijze lessen en inzichten die hij leerde over zichzelf. Verder wordt overduidelijk dat Fred carrière-wise is als een auto zonder werkende remmen. Half werk leveren bestaat niet, hij gaat tot het uiterste gaatje en neemt meer hooi op z’n vork dan de gemiddelde veeboer z’n hele leven bij elkaar zal zien. Perfectionisme is zijn middle name en hoewel documaker Jonathan de Jong richting gaf aan Fred’s drieluik, is er maar één iemand met de regie over zijn leven: Fred zelf. Als Fred die regie in de tweede aflevering even niet in eigen hand heeft, gaat het fout.

Taart met nare bijsmaak

Een bezoek aan de talkshow van Beau van Erven Dorens wordt dan ook een opmerkelijk moment in de documentaire. Daar schoof Fred afgelopen najaar op zijn 43e verjaardag aan om aan te kondigen zijn volgende verjaardag groots te gaan vieren met een show in Ahoy. Graag had de stylist over dat spektakel gepraat, maar op de redactie van Beau werd besloten hem te verrassen met een grote neptaart met daarin zijn moeder en zus. Nadat Fred van de (enorme) schrik bekomen was, ging het voornamelijk over ‘de donkere dagen van zijn leven’.

Emotioneel en aangeslagen

Al in de uitzending zelf was duidelijk dat Fred een ander idee had over zijn optreden in de show, wat zorgde voor enigszins ongemakkelijke televisie. In Fred: Het Andere Gezicht wordt nu duidelijk hoe die actie er daadwerkelijk inhakte bij de stylist. “Al mijn vrienden die mij al heel lang kennen zeggen nu meteen: Jezus, Fred, wat vreselijk voor je”, ontdekt hij als hij na de opnames de auto instapt. “Ik wil dit gewoon helemaal niet en íemand gaat nu compleet aan alles voorbij. Nooit meer. Ik haat dit, ik doe nooit meer een tv-optreden. Door dit ga ik dit nooit meer doen”, raast hij. “Wat een vieze gore slangkuil is het leven, gadverdamme”, aldus een hevig geëmotioneerde en aangeslagen Fred. “Want weet je wat het is. Morgen staat overal ‘Fred van Leer in tranen door z’n moeder’, bla bla bla. Daar moet het niet over gaan, jongens! Het moet godverdomme over de Ahoy gaan.”

Privé is privé

In De Telegraaf vertelt Fred over de bewuste uitzending: “Iedereen die mij kent, weet dat ik mijn privé graag privé houd. Ik heb ervoor gekozen een publiekelijk leven te leiden, niet zij.” Volgens de stylist is er behoorlijk wat geknipt in de scène met zijn uitbarsting, omdat niet alles uitgezonden kon worden. “Ik was zó kwaad. Het heeft me echt een rotgevoel gegeven”, aldus Fred, die zegt nooit gekomen te zijn als hij wist dat zijn moeder en zus aanwezig zouden zijn.

Machteloos

In de driedelige documentaire zien we dat Fred ongewild weleens vaker de controle over zijn leven kwijt is, zo ook wanneer zijn lichaam hem in de steek laat. In 2019 ging de excentrieke artiest gebukt onder helse pijnen vanwege een extreem ontstoken schouder. Hij moest maar liefst drie keer onder het mes, wat niet alleen een fysieke, maar ook gigantische emotionele klap was voor Fred. In tranen zien we hem worstelen met de machteloosheid, de pijn én het monsterlijke besluit om zijn uitverkochte show te moeten afzeggen.

Fred zonder masker is verdrietig om te zien, maar ook mooi en indrukwekkend. Fred: Het Andere Gezicht is nu te zien op Videoland. Bekijk de trailer in onderstaande video:

Bron: FlairOnline.nl, ANP, Videoland | Beeld: Still