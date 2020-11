Knappe kop: zo zag Fred van Leer er nog uit toen hij een puber was

Fred van Leer is al weken in het nieuws en dat heeft een droevige reden. Het gaat niet op alle vlakken goed met hem, maar op Instagram zien we nu een andere (en jonge) kant van de stylist.

Nu Fred van Leer (44) een zware periode heeft, ontvangt hij veel lieve berichtjes van fans, vrienden en kennissen. Zo post hij een foto op Instagram met twee vriendinnen van vroeger. ‘Ik krijg zoveel lieve berichten van jullie allemaal maar ook van vriendinnen van vroeger ……ik was hier denk ik 15 samen met Esther en Dominque wat een tijd was dit …. T’roefke in Renesse na een lange nacht op de dansvloer en al lijkt het alsof we helemaal koek koek waren het waren alleen raketjes en een sinas’

Complimenten

Naast dat er in de reacties gezamenlijk herinneringen opgehaald werden over feestjes en raketjes, kwam er ook een stortvloed aan complimenten binnen over de jonge knaap in het midden. Reacties als ‘Toen een leuke jongen, nu een leuke man’ en ‘knap koppie!’. En we kunnen ze geen ongelijk geven. Fred was een hartstikke leuke krullenbol!

31 jaar later

Niet veel later plaatste Fred nog een foto met dezelfde jeugdvriendinnen, maar dan een wat recenter plaatje. ‘En dit zijn we 31 jaar later’, staat er als onderschrift. Nog steeds drie knappe koppen! Al zijn we inmiddels wel benieuwd of Fred ooit zijn krullen weer tevoorschijn zal halen.

