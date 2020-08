Fred van Leer presenteert derde seizoen ‘Alles uit de kast’: ‘Focus op wat wél mooi is’

Fred van Leer keert weer terug als presentator van het derde seizoen van het TLC-programma Alles uit de kast. Ook in deze reeks wil Fred vrouwen helpen om hun schoonheid te ontdekken.

‘Dit vind ik toch het mooiste programma om te mogen maken. Ik leer vrouwen om op een andere manier naar zichzelf te kijken’, zegt Fred in een verklaring. In het derde seizoen worden achttien vrouwen door de stylist onder handen genomen en krijgen ze van Fred stylingadvies.

Alles uit de kast

De presentator geeft bijvoorbeeld tips over hoe ze zich beter kunnen voelen. ‘Wat doen de meeste vrouwen als ze voor de spiegel staan? Juist. Ze benoemen datgene wat ze niet mooi vinden als eerste. Focus op wat wél mooi is en kantel waar je minder blij mee bent. Je hebt geen dikke kuiten, maar hele smalle enkels! Ja, zo is het toch een stuk leuker én gezelliger.’

TLC

Het derde seizoen van Alles uit de kast is vanaf 20 oktober te zien bij TLC. Vanaf 22 september is de serie ook al via Dplay te bekijken.

