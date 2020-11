Gisteren deed een geëmotioneerde Fred van Leer zijn verhaal over het uitlekken van zijn seksvideo en de nasleep daarvan. Nu laat hij weten dat het plaatsen van zijn reactie hem kracht heeft gegeven, want: ‘Ik heb de regie weer in eigen handen genomen.’ Ook bedankt Fred van Leer zijn #teamFred en alle steunbetuigingen. ‘Wederom bedankt voor al jullie lieve berichten, ik voel me zo gesteund.’

#teamFred voor Fred van Leer

En die steunbetuigingen stroomden in groten getale binnen. Op Facebook heeft zijn video meer dan 143.000 hartjes en likes gekregen, op Instagram is de video van 14 minuten meer dan 1,6 miljoen keer bekeken. Op Instagram heeft de stylist de reacties uitgezet, maar op Facebook hebben 52.000 mensen hun medeleven getoond. Een greep uit de hartverwarmende reacties:

De reactie van Anuska heeft 750 likes gekregen: “Lieve Fred, je bent niemand een verklaring schuldig. Wel super dapper van je dat je verhaal hebt gedaan. Diep respect en hou je sterk!”

Sandra kreeg tijdens het kijken van de video de tranen in haar ogen: “Zat met tranen in mijn ogen naar dit te kijken, heel veel respect voor jou, je bent een topvent en een grotere lieverd dan jij bestaat er niet, en jij komt er zeker weer bovenop, laat ze allemaal de pest krijgen en leef je heerlijke leven weer, wij blijven achter jou staan, heel veel liefs”

En Petra is een van de velen die Fred laat weten dat ze de uitgelekte video niet heeft gekeken: “Lieve Fred wat enorm sterk en dapper van je dat je je zo kwetsbaar op durft te stellen. Ik wil je alleen maar omhelzen om sterkte te wensen. Dit maakt mensen kapot. Maar jij komt er bovenop, je pakt de regie weer in eigen hand. Heel veel respect daarvoor. Filmpje niet gezien, boeit me niet. #teamfred en #teampatricia”

Bets slaat de spijker op z’n kop: “Lieve Fred het leven heeft diepe dalen en hoge bergen. De weg naar de hoogste berg is lang, maar jij zult daar uiteindelijk vol trots en met opgeheven hoofd staan.❤️❤️”

“Ik begrijp dat je de regie in handen wil houden. Maar eigenlijk ben je niemand een uitleg verschuldigd. Het is privé en het is duidelijk dat je rust wilde”, schrijft Tanja.

Privé is privé

In dezelfde update spreekt Fred van Leer ook het tijdschrift Privé aan. Het blad heeft volgens hem jammerlijk gefaald.

“En dan nog zijn er van die blaadjes, die ik zelf ook wel eens lees hoor…”, begint hij. “Dan staat er in een blaadje: ‘hij is nog altijd het ongelukkige, eenzame jongetje uit Alblasserdam’. En dat zegt dan een insider. Lieve mensen, dit soort blaadjes…”, sluit hij af, waarop hij het blad in de hoek van zijn kamer smijt.

De pan uitgesprongen

Gelukkig is er ook ruimte voor de zelfspot van Fred zoals we die van hem gewend zijn. In de video filmt hij zichzelf niet, omdat hij er naar eigen zeggen uitziet “alsof hij bij het vis bakken de pan is uitgesprongen”.

Leuke, lieve, leerzame momenten

De 44-jarige Rotterdammer eindigt zijn videoboodschap positief. “Ik zou zeggen: heb een heerlijke week, heb een heerlijk weekend. Heel langzaamaan ga ik doorpakken en nee, ik ga mezelf niet verdrinken in werk”, vertelt hij. “Ik ga mezelf wel verdrinken in leuke, lieve, leerzame momenten.”

Geen aangifte

Niet veel later uploadt Fred nog een video met een duidelijke boodschap met een vrolijke nooit: ‘Jullie gaan mij weer zien!’ Daarin vertelt hij ook dat hij geen aangifte gaat doen. Hij heeft niet het gevoel zichzelf daarmee verder te helpen.

“Mijn manager Conny, die al veertien jaar mijn manager is, die kwam met de zin: ‘Ga je voor je geluk, of voor je gelijk?’ Ik ga voor mijn geluk”, aldus Van Leer.

Patricia als voorbeeld

In de video vertelt de presentator dat hij gezien heeft hoe aangifte doen niet per se mensen verder heeft geholpen, zoals bij goede vriendin Patricia Paay van wie ook seksueel getinte beelden werden verspreid. “Drie jaar lang wordt het opgerakeld, drie jaar lang ben je daarmee op het nieuws, drie jaar lang moet je opnieuw je verhaal vertellen. En wat krijgt diegene? Die moet twee middagjes schoffelen en jij krijgt een doosje kersenbonbons. Flikker op.”

De stylist zegt door te willen met zijn leven en zich te willen concentreren op de toekomst. Hij belooft zijn volgers de komende tijd op de hoogte te houden van waar hij mee bezig is.

Patricia Paay besloot wel aangifte te doen. De twee mannen werden veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand en een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur.