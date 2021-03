Fred van Leer doet voor de laatste keer zijn verhaal over gelekte sekstape: ‘Ik was helemaal de weg kwijt’

Fred van Leer (44) heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Na de gelekte sekstape, werd de stylist ook nog thuis overvallen en zag hij het leven niet meer zitten. Nu doet hij voor de laatste keer zijn verhaal in de nieuwste LINDA., ondanks dat hij daar geen zin in heeft.

Fred van Leer bij LINDA.

Aan journalist Eva Hoeke biecht hij alles op. ‘Ik ben baas over mijn eigen leven en daarbij laat ik me door niets of niemand dwingen. Maar ik moest toch een kéér. Van mijzelf. In Amerika doe je je verhaal dan bij Oprah en in Nederland bij LINDA., zo simpel is het’, zo begint Fred het gesprek.

Psychose

Hij ging door een diep diep dal en is blij dat hij er weer uit gekropen is. Op een avond in november komt hij erachter dat er een seksvideo van hem in omloop is. ‘Als vrienden en collega’s je gaan appen, dan zie je ineens vóór je wie dat filmpje allemaal heeft zitten bekijken. Dat is zo vernederend. Ik kwam gillend aan bij een vriendin die bij me in de straat woont, ik sloeg alleen maar wartaal uit. Achteraf denk ik dat ik in een soort psychose zat. Ik wilde gewoon dood. Dat heb ik ook dertig keer geroepen: ‘Ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood’. Ik was helemaal de weg kwijt.’ In een video biechtte Fred niet veel later op zichzelf iets te hebben aangedaan.

Gewelddadige overval

Net als de stylist een beetje bijgekomen is van het hele ‘seksvideo-verhaal’, komt Fred’s leven opnieuw op z’n kop te staan. Als er aangebeld wordt door een pakketbezorger en Fred de deur via een camerasysteem opent, blijkt de bezorgen een overvaller met een handlanger. Als Fred ziet dat de man die de trap oploopt een pruik draagt, weet hij dat het foute boel is. ‘Het is gewoon die Rolex-bende die nu bij iedereen aanbelt, bij Amanda Balk, bij Nikkie Tutorials, iedereen. Dus ik ga staan, gefocust, geaard, dat had ik geleerd van mijn coach, en wanneer hij bijna boven is, trap ik hem zo weer terug de trap af. En ik blééf trappen, in zijn buik, nek, gezicht, alles’, vertelt hij.

‘Pannenkoek, schiet me dood dan!’

Fred gaat verder: ‘Ik ging maar door, vanuit een soort oerkracht, ik weet niet wat het was. Adrenaline waarschijnlijk. Ondertussen kwam er een tweede man naar boven. Hij riep: ‘Ik heb een gun, ik schiet je dood.’ En het enige dat ik zei was: ‘Nou, kom dan, pannenkoek! Schiet me dood dan!’ Toen gaf ik die eerste gozer nog een trap, en in zijn val naar beneden nam hij zo die tweede mee. Een soort domino-effect.’

‘Overval heeft me geholpen’

‘Mijn vriend Michael dacht dat dit de genadeklap zou zijn. Maar hij ziet mij zitten in een stoel – en dit klinkt heel theatraal, maar dat ben ik nu eenmaal – en ik herrijs als een feniks uit de as. Ja, echt. Het is heel gek, maar deze overval heeft me geholpen. Ineens wás ik er weer, alsof ik de controle terug had. Mijn leven, mijn regels.’ Fred hield zelf een gebroken en gekneusde rib aan de overval. Op dit moment werkt de stylist aan zijn herstel. Hij is er nog niet, maar het gaat steeds beter.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.

