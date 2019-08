Laat die nostalgische tranen maar vloeien: ‘Free Willy’ staat op Netflix

Dertigers, we richten ons even tot jullie. Want als we het over live action films uit je jeugdjaren hebben, dan noemen we een Home Alone, Beethoven en absoluut ook het tranentrekkende Free Willy. Je weet wel, over de bijzondere vriendschap tussen de 13-jarige Jesse en de orka genaamd Willy. Nou, goed nieuws: Free Willy staat op Netflix.

Neem je tissues, pak je popcorn en ga er lekker voor zitten. Want wie wil er niet – al is het maar voor even – terug naar een van de fijnste films uit de jaren negentig? Free Willy verscheen in 1993 in de bioscopen en werd voor zowel jong als oud een groot succes.

Hoe zat het ook alweer?

Jesse is wat je ‘een jongen met een rugzakje.’ Hij hopt van pleeggezin naar pleeggezin en voelt zich onbegrepen, verdwaald en alleen. En wat doe je dan als 13-jarige jongen? Je besluit weg te lopen en de muren van het plaatselijke dolfinarium met graffiti te bekladden. Dûh.

Maar Jesse wordt betrapt en moet voor straf helpen bij het dolfinarium. Daar ontmoet hij de orka Willy, die eigenlijk even onbegrepen, verdwaald en alleen is. De vriendschap ontstaat pas écht als Jesse uitglijdt en in Willy’s bassin valt en de lieve orka hem redt. Wat volgt is Jesse’s dramatische ontdekking dat de directeur van het dolfinarium Willy wil vermoorden vanwege een hoge levensverzekering. Gaat het Jesse lukken om zijn visvriend te redden…?

Tekst gaat verder onder video.

Het échte verhaal achter Free Willy

Wat je destijds als naïef, schattig kindje misschien niet wist, is dat Free Willy is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de orka Keiko. Keiko werd uit het wilde water vlakbij IJsland gevangen in 1979 om te figureren als attractie in een aantal dolfinariums. Keiko, toen pas drie jaar oud, begon zijn carrière als attractie in IJsland, om vervolgens via een dolfinarium in Canada te eindigen in een pretpark in New Mexico. Daar werd hij ontdekt als inspiratie voor Free Willy en leidde de wereldwijde aandacht tot groot verzet tegen zijn gevangenschap. Na jarenlange actievoering werd Keiko in 1996 verplaatst naar het Oregon Coast Aquarium in Newport, om hem voor te bereiden op een vrij leven terug in de wilde wateren.

Toch eindigde het lot van Keiko een stuk minder rooskleurig dan dat van Willy. Een jaar na zijn vrijlating in december 2003 werd bekend dat Keiko was overleden.