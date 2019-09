FreeBritney: fans schreeuwen om hulp tijdens rechtszaak

Britney Spears en haar fans, het is een ongoing lovestory. Gisteren bij de rechtszitting waar beide haar ouders aanwezig waren, stond een groep fans luid en duidelijk ‘Free Britney!’ te roepen.

Dat is niet alleen typisch Amerikaans, maar ook vrij opmerkelijk. De #freebritney-beweging – die ervan overtuigd is dat Britney tegen haar wil in wordt thuis gehouden – werd in april in het leven geroepen, maar is al meerdere malen door de zangeres zelf ontkent.

Britney’s beide ouders moesten zich gisteren melden bij de rechtbank, omdat vader Jamie Spears terecht stond voor kindermishandeling. Uitspraak van de rechter: Jamie Spears heeft zich niet schuldig gemaakt aan enige vorm van kindermishandeling met betrekking tot zijn 13-jarige kleinzoon. Jamie werd door Brit’s ex Kevin Federline aangeklaagd in de hoop dat laatstgenoemde de volledige voogdij over zijn kinderen zou krijgen.

#FreeBritney

Britney zelf was niet aanwezig bij de rechtbank, maar een flinke schare fans dus wel. Veel fans zijn ervan overtuigd dat Britney de wettelijke zeggenschap over haar geld (en over haar leven) terug moet krijgen.

Sinds 2008 wordt het leven van de 37-jarige zangeres beheerst door het ‘conservatorschap’ van haar vader, Jamie (66). Dat kun je zien als de voogdij over een meerderjarige: vader Spears heeft de wettelijke macht om op zowel professioneel als persoonlijk gebied beslissingen voor zijn dochter te maken. Of dat nu gaat om 248 live shows in Las Vegas (als onderdeel van haar vierjarig contract) of om het besturen van haar eigen auto – Britney mag al sinds 2008 niet meer zelf achter het stuur zitten –, papa bepaalt.

Volgens fans staat Britney inmiddels weer sterk genoeg in haar eigen schoenen en kan ze zelf beslissingen maken.

The making of a six pack

Van de andere kant: iedere keer als Britney een filmpje op Instagram post, ontvangt ze door diezelfde schare fans bakken vol kritiek. In een nieuw filmpje, waarin Britney the making of haar six pack laat zien, ziet ze er volgens haar fans slecht uit. Er wordt gesmeekt om de verwijdering van haar oog make-up en mensen vermoeden dat de zangeres borderline heeft.

De geruchtenmolen over Britney Spears draaide afgelopen maand overuren. Was het nu wel of niet haar geheel eigen beslissing om zich op te laten nemen in een psychiatrische kliniek? Naast de media stonden vooral ook haar fans op scherp. Zij eisten de waarheid en gingen op eigen onderzoek uit. Lees hier de echte waarheid achter #FreeBritney

Al maanden leest het mentale welzijn van Britney Spears als een soap. Nadat de arts die verantwoordelijk was voor de medische behandeling van Brit plotseling overleed, kwam ook vader Spears in opspraak vanwege kindermishandeling. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 473: niet langer Jamie Spears, maar Britney’s zorgmanager Jodi Montgomery heeft nu het wettelijk gezag over de 37-jarige zangeres

