Freek van Suzan showt zijn nieuwe look: ‘Wat heb je gedáán?’

Afgelopen Koningsdag stond Freek nog met zijn herkenbare baard op de bühne, maar het lijkt het erop dat-ie daar inmiddels afscheid van genomen heeft. Of zijn we er met open ogen in getuind?

Freek Rikkerink, zoals de zanger voluit heet, heeft zijn fans maandagavond verrast met zijn nieuwe look. “Hoeveel weken slaap je ongeveer op de bank als je vriendin je al tien jaar waarschuwt dat je je baard er NIET af mag halen?”, grapt hij bij de foto. “Ik vraag dit voor een vriend…”

Niet zo goud

Volgers van Suzan en Freek kunnen niet geloven wat de zanger gedaan heeft. “No, you didn’t“, schrijft een geschokte Marieke Elsinga. “Wat heb je gedaan, Freek?!”, vraagt een fan zich af. Anderen valt op dat Rikkerink er in één klap “minderjarig” lijkt. “En ineens is Suzan een cougar”, reageert Kelly Weekers al spottend. “Wil de moeder van Freek zich melden bij de ballenbak, Freek wil graag opgehaald worden”, luidt een andere hilarische reactie.

Filter

Iedereen die geschokt naar de foto van Freek heeft zitten kijken, kan in ieder geval rustig ademhalen – net als Suzan. Op TikTok heeft het liefdes- én zangduo namelijk een video gepost, waarin te zien is hoe Freek een filter gebruikt om zijn baard weg te toveren. “Oh, wat erg”, horen we Suzan in het filmpje zeggen. “Je lijkt wel twee. Je mag echt je baard er niet afhalen. Je bent net een driejarig kind.”

Carrière

Suzan en Freek werden in 2019 in één klap bekend met hun hit Als het avond is, waarna er al snel meerdere nummers en een album, Gedeeld Door Ons, volgden. Afgelopen zomer stalen ze de show tijdens hun deelname aan Beste Zangers. Met name hun versie van Papa, origineel van Stef Bos, maakten ze op het publiek diepe indruk.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress