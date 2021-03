Baby op komst voor Frenkie de Jong en vriendin Mikky? Voetballer hint op zwangerschap

Het lijkt erop dat Frenkie de Jong (23) en zijn vriendin Mikky Kiemeney klaar zijn voor de grote stap. De twee verhuisden al naar Barcelona voor Frenkie’s voetbalcarrière en nu zouden de voetballer en zijn vriendin hun eerste kindje verwachten.

De geruchtenmolen draait op volle toeren door een veelzeggende kledingkeuze van de FC Barcelona-speler. Hij is gespot met een T-shirt met daarop een ooievaar, het dier dat symbool staat voor geboorte. Wil hij hiermee zeggen dat er een eerste kindje onderweg is voor hem en Mikky? Fans speculeren erop los. Het stel heeft nog niet gereageerd op het gerucht.

Tekst gaat verder onder de foto.

Frenkie de Jong jr. confirmed pic.twitter.com/YHOVGfZpt9 — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) March 22, 2021

Droomleven

Frenkie de Jong leidt een leven waar veel leeftijdgenoten alleen maar van kunnen dromen. Op alle fronten gaat het de twintiger, die met zijn broertje Youri opgroeide in het Zuid-Hollandse Arkel, voor de wind. Na een vierjarig contract bij Ajax vertrok de middenvelder in de zomer van 2019 naar Spanje, om daar bij zijn droomclub FC Barcelona te gaan spelen. Er was een gigantisch transferbedrag mee gemoeid, al is Frenkie daar helemaal niet mee bezig. In MAX Magazine vertelt zijn vader, parkeerwachter John de Jong (57): ‘Voor mijn zoon schijnt door Barcelona iets van 80 miljoen te zijn betaald. Waanzinnig bedrag, slaat nergens op. Frenkie maalt niet om geld, bij hem draait het om voetballiefde.’ En dat had hij als baby al. Als Frenkie huilde, werd hij meteen stil als er een bal in zijn box werd gelegd! Vanaf zijn vijfde holde Frenkie achter een bal aan. In 2013 tekende hij – 16 jaar oud – zijn eerste profcontract bij Willem II, en kwam de liefde op zijn pad.

Lees ook:

Voetbalvrouw Mikky Kiemeney openhartig over relatie met Frenkie de Jong

Eerste liefde

Hij kreeg gevoelens voor Mikky Kiemeney (22), een talentvolle hockeyster met wie hij in de klas zat op het Koning Willem II College in Tilburg. De blondine viel meteen in de smaak bij de familie De Jong, zegt vader John. ‘Een leuk, spontaan en intelligent meisje.’ Mikky bleek een enorme steun voor Frenkie toen zijn ouders in 2013 scheidden. De voetballer ging er ogenschijnlijk vrij nuchter mee om, maar de breuk liet hem niet koud. Over deze pijnlijke levensfase vertelde zijn moeder Marjon Schuchard in 2018 in de Volkskrant: ‘Ik heb hem duidelijk gezegd: Kijk, jongen, je vader en moeder gaan scheiden, maar dat betekent niet dat jij moet verzaken. Dan moet je er juist voor gaan. Volg je hart.’ Die woorden moeten in Frenkie’s oren hebben nageklonken toen hij in 2015 de kans kreeg om bij meerdere clubs een contract te tekenen. Frenkie koos voor Ajax, uiteraard gesteund door Mikky, met wie hij in 2019 aan zijn Spaanse avontuur begon. Vader John: ‘Mikky is met Frenkie meegegroeid. Dat ze inmiddels een succesvolle kledinglijn heeft opgezet, getuigt van haar zakelijke inzicht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Story | Beeld: Instagram