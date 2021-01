Katsjing: zóveel verdienen de ‘Friends’-acteurs nu nog aan de serie

Er zijn helaas al láng geen nieuwe afleveringen meer van ‘Friends’ in de maak, maar toch verdienen de hoofdrolspelers van de serie er nog altijd grote bedragen aan. Dat heel de wereld nog altijd groot fan de avonturen van de Amerikaanse vriendengroep is, legt de acteurs bepaald geen windeieren.

De droevige dag waarop de laatste aflevering van Friends uitgezonden werd voelt als gisteren. Maar don’t be fooled: het is alweer vijftien jaar geleden.

Friends op tv

Nu is het niet zomaar dat Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer en Matt LeBlanc jaarlijks een fiks bedrag op hun bankrekening zien verschijnen. Er is namelijk een logische verklaring voor. De meeste series verdwijnen na het einde van televisie. Soms zijn ze terug te kijken op bijvoorbeeld Netflix of Videoland, maar de serie op de beeldbuis zien zit er in de meeste gevallen niet meer in. Maar de seizoenen van Friends? Juist, díe worden nog altijd uitgezonden.

Miljoenen

Dit feestje levert Warner Bros jaarlijks nog 1 biljoen dollar (da’s omgerekend zo’n 877 miljoen euro) op. En daar plukken de acteurs natuurlijk ook de vruchten van. Nu krijgen ze hier ‘slechts’ twee procent van, maar laat je niet voor de gek houden: dat is een luttele 17,5 miljoen (!) euro per jaar. Zucht. Wij kijken nú alweer reikhalzend uit naar payday.

Bron: Ze | Beeld: Brunopress