‘Friends’-fans opgelet! De cast keert officieel terug voor een reünie

Special

De reünie wordt geen vervolg op de oorspronkelijke serie, maar komt in de vorm van een ‘special zonder script’. Over de inhoud van deze special is niets bekendgemaakt. Bovendien is het niet bekend of en wanneer de special in Nederland te zien zal zijn, maar de uitzendrechten van HBO-titels liggen bij VodafoneZiggo.

In mei zullen ook alle 236 oude afleveringen van de serie te zien zijn op streamingdienst HBO Max. Friends was van 1994 tot en met 2004 te zien op tv en één van de populairste programma’s ooit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Nu.nl | Beeld: BrunoPress