We’ll be there: verklapt Jennifer Aniston de komst van een ‘Friends’-film?

Hoewel de bioscoopvertoning van Friends een grote aanfluiting bleek te zijn, kun je de echte fans nog steeds héél blij maken met een reünie. Nog beter? Een vervolg op de populaire serie.

En die zou er zomaar eens kunnen komen in de vorm van een Friends-film. Het hele internet was al in shock toen ‘Rachel’ Instagram aanmaakte, haar eerste kiekje met de hele cast plaatste (en er cocaïne op de achtergrond leek te liggen, maar dat terzijde). Dat ze weer met z’n allen bij elkaar waren, was dan ook niet zomaar, zo verklapt Jennifer Anniston tijdens Ellen.

Friends-film

Want een nieuw seizoen van Friends? Dat gaat er echt niet meer komen als we Jennifer moeten geloven. ‘We willen heel graag dat er iets komt, maar we weten nog niet wat dat gaat zijn. We proberen gewoon – we zijn echt met iets bezig.’ Waarop Ellen slim reageert: ‘Oké, we kunnen met vrij veel zekerheid zeggen dat er geen nieuw seizoen komt. Dan is het dus een film.’ Aniston lijkt even te twijfelen of ze iets los kan laten, maar zegt dan toch: ‘Ik weet het niet. Misschien. Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik wil mensen geen valse hoop geven.’

Selfie

Ook is natuurlijk de grote vraag: wat had de selfie met Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry en Matt LeBlanc te betekenen? Aniston heeft daar wel een antwoord op: ‘Die foto maakten we omdat we elkaar missen en we toevallig allemaal in dezelfde stad waren!’, maar Ellen kan met deze reactie geen genoegen mee nemen. ‘Dat gelooft natuurlijk helemaal niemand, Jen.’ Volgens Jennifer zette ze gewoon iets op Instagram, máár het lijkt inderdaad dat er toch iets van een reünie op de planning staat. We’ll be there!

Bron: Glamour | Beeld: ANP