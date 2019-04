We’ll be there: er komt een ‘Friends’-musical

Kijk je Friends ook inmiddels voor de honderdste keer? High five. Gelukkig komt er nu eíndelijk een soort van vervolg op de populaire hitserie. Er is een heuse musicalparodie in de maak.

Het gaat Friendsical heten en je zult er helaas wel een stukje voor moeten reizen. De musical tourt namelijk door verschillende theaters in Engeland deze zomer, maar des te meer reden om er een leuk tripje achteraan te plakken, toch? Miranda Larson, de bedenker en schrijver van dit pareltje, maakte al eerder musicalbewerkingen van Spongebob en Sleepy Hollow. Friendsical gaat op 15 juli in première in Cheltenham.

Knipperlichtrelatie

Waar de parodie precies over gaat, is nog niet bekend. Uit de toelichting valt wel op te maken dat net als in de serie de knipperlichtrelatie – WE WERE ON A BREAK – van Ross en Rachel een centrale rol speelt. ‘Wanneer de vrouw van Ross hem verlaat voor een andere vrouw vreest hij dat hij nooit meer verliefd wordt. Maar dan komt Rachel terug in zijn leven… Eindigt hij met zijn enige ware liefde?’, zo is te lezen.

Liedjes

Ook de titels van liedjes uit de musical verklappen verwijzingen naar de show. (He’s her) Lobster!, Richard’s Moustache en You’re Over Me? When Were You Under Me? zijn liedjes die speciaal voor de productie werden geschreven. Nou ja, we’ll be there in ieder geval!

