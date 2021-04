Het is iets langer dan een jaar geleden dat we ontzettend gelukkig werden gemaakt met de mededeling dat er een reünie-aflevering van de sitcom Friends zou komen. Hoofdrolspelers Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) en Matt LeBlanc (Joey) keren allemaal terug in de special. Een samenkomst die in voorgaande jaren nooit leek te lukken.

Zonder script

De populaire serie was van 1994 tot 2004 op televisie en was een enorm succes. Afleveringen van Friends worden nog steeds uitgezonden én worden nog steeds veel bekeken op tv. En wat we in ieder geval al weten, is dat de aflevering geen script heeft. De special zal dus niet gaan lijken op één van de 236 afleveringen die eerder al zijn uitgebracht. Vinden wij helemaal niet erg, want we mogen allang blij zijn dat er überhaupt een reünie komt.

Uitgesteld

De eenmalige speciale aflevering zou eigenlijk vorig jaar mei al worden opgenomen, maar is vanwege de coronamaatregelen meerdere keren uitgesteld. Wanneer de special wordt uitgezonden op streamingdienst HBO Max, is nog niet bekendgemaakt. Maar voor echte fans maakt dat helemaal niks uit. Eindelijk zit er vooruitgang in, en dat betekent dat elke dag er een dichter bij de daadwerkelijke aflevering is.

Gestreamd in Nederland

De eenmalige uitzending wordt gemaakt voor het nieuwe streamingsplatform HBO Max, dat vooralsnog alleen in Amerika wordt uitgerold. Momenteel zijn HBO-producties in Nederland te zien via Ziggo Movies & Series. Of er plannen zijn om HBO Max hier te lanceren, weet ook Ziggo niet. Of de Friends-special mogelijk los via Ziggo beschikbaar komt, kan een woordvoerder eveneens niet zeggen. “Hierover is helaas nog niets bekend”, aldus de zegsvrouw. Fingers crossed.

