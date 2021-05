Frikandelsmeersalade voor op brood: je koopt ‘m nu bij déze supermarkt

Frikandellen. Voor velen zo’n beetje dé snack uit ’t vet. Jij of je liefje gek op het bruine fruit? Ren dan snel naar de Lidl: daar verkopen ze nu een frikandelsmeersalade voor op brood of bij de borrel.

What a time to be alive. We maken broodbeleg van frituursnacks en noemen het een ‘Frisse salade gevuld met bruin fruit.’ We houden van de Lidl.

Frikandelsmeersalade bij de Lidl

Op het etiket staat ‘Wij zijn oranje’, dus we kunnen ervan uitgaan dat de salade ter ere van het EK in het leven geroepen is. De supermarktketen biedt het het smeerseltje aan voor 1.29 per bakje. Nou, voor dat bedrag kun je het nog eens proberen.

Bron: Lidl | Beeld: Getty Images