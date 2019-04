Klaar voor het bitterbal: er komt een heus frituurfestival en daar wil je heen

Luxe uiteten? Nee, doe jou maar een lekkere bitterbal en een frikandel speciaal. Al jouw dromen komen uit, want op dit festival hoef je niet langer op zoek naar de dichtstbijzijnde snackbar. Hier staat namelijk alles in het teken van jouw geliefde frituur!

Ja, we verzinnen het niet, op 2 juni wordt in Groningen een heus Frituurfestival georganiseerd. En dat is dus net zo goed als het klinkt. De hele dag kun je smullen van een overheerlijke vette hap én je kunt ook nog eens nieuwe combinaties uit proberen.

Snaaien maar

Want wat dacht je van een kroket carbonara? Klinkt bijzonder en dat is het waarschijnlijk ook. Het festival is dan ook vooral bedoeld om nieuwe snacks en wat andere verfrissende variaties onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Eierballen met chorizo in de ragout klinkt ons niet meteen als muziek in de oren, maar hee, wie weet is het je nieuwe favoriete snack. Voor al slechts vijf euro scoor je een ticket in de voorverkoop, dus wij zeggen: bitterballen klaar, snaaien maar!

