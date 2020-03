Frozen 2 staat nu op Disney+ en dit is waarom jij hem ook wil zien

Frozen 2 staat officieel op Disney+ en dat betekent dat we ook deze film kunnen toevoegen aan ons lijstje. Wees gerust, want het iéts te veel meeleven met Elsa en haar sneeuwpopvriend Olaf is echt niet alleen bedoeld voor jonge kids. De makers stopten ook in het tweede deel weer veel leuke grapjes en knipogen die alleen volwassenen zullen begrijpen.

Frozen 2 is een grote hit en momenteel zelfs de meest succesvolle animatiefilm ooit. De film leverde tot nu toe wereldwijd een bedrag van een goede 1,18 miljard euro op. In Nederland is de film ook razend populair voor kinderen én volwassenen.

The dirty jokes

Anna, het zusje van Elsa, is niet altijd zo onschuldig als ze eruit ziet en maakt nogal veel dirty jokes. Wanneer ze samen met Kristoff op de slee zit bijvoorbeeld, en Elsa en Olaf achterin liggen te slapen, vraagt Anna: “Wat zullen we doen?” Waarbij ze haar lippen tuit. Kristoff vraagt rendier Sven vervolgens om de kar even op de weg te houden. En dat zal zeker niet alleen bij een kusje bijven.

Elsa houdt van comfort

Iedere vrouw snapt dat je niet de wereld kunt redden in een prinsessenjurk toch. De makers vonden dat blijkbaar ook niet realistisch, want op een gegeven moment vervangt Elsa haar jurk voor een comfy legging. Volkomen begrijpelijk!

Moderne liefde

Voordat de film verscheen werd er al veel gespeculeerd over de seksuele geaardheid van Elsa. Iets waar Disney heel goed aan heeft gedaan als het gaat om de representatie van moderne liefdesrelaties in Disneyfilms. We zagen duidelijk een vonk overspringen tussen Honingmarijn en Elsa, dus wellicht komt er een vervolg aan in Frozen 2.

Klaar met ‘Let it go’

Je hoeft niet bang te zijn dat je na het kijken van Frozen 2 weer een jaar het liedje Let it go loopt te zingen onder de douche. Elsa zelf heeft er ook schoon genoeg van. Als ze een beeld van zichzelf terug ziet waarop ze Let it go zingt vindt ze dat duidelijk niet leuk. Ze trekt een vies gezicht en wuift het snel weg. Ze kan de wereldwijde hit duidelijk niet meer aanhoren. En wij ook niet.

