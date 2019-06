Let it go: Disney deelt trailer ‘Frozen 2’

Terwijl het na dagen van regen en storm eindelijk zomer lijkt te gaan worden in ons land, zitten Disney-fans met hun gedachten in de sneeuw. Zojuist is de officiële trailer verschenen van het langverwachte vervolg op Frozen uit 2013, de succesvolste animatiefilm ooit.

In de trailer is te zien dat Elsa probeert te achterhalen hoe ze aan haar magische krachten komt. Samen met zus Anna, Kristoff en sneeuwpop Olaf trotseert ze weer en wind tijdens haar ontdekkingsreis. Het spannende vervolg (waarop wij níet kunnen wachten) draait – precies op tijd voor de Hollandse kou – vanaf 20 november in de bioscoop. Dus let itvooral niet go, maar hou ‘m vast, die Frozen-excitement.

Frozen-gekte

Frozen verscheen in 2013 en werd overladen met prijzen, waaronder twee Oscars. Miljoenen kleine fans over de hele wereld slapen sindsdien onder Frozen-dekbedden, spelen met Elsa-poppen, eten uit Olaf-broodtrommels en hebben verkleedoutfits van de hoofdpersonages in hun kast hangen. De Disneyfilm bracht wereldwijd ruim 1,2 miljard dollar op. Nooit eerder was een animatiefilm zo succesvol.

Bekijk de eerste lange trailer in onderstaande video: