Talitha Muusse maakt al een tijdje niet meer deel uit van het presentatieteam van Op1. In Een podcast over media spreekt ze haar ongenoegen uit over de talkshow: ‘Ik droeg bij aan een beeld dat ik niet zelf kon checken en dat vond ik heel frustrerend.’

Dubbelcheck

Hetgeen waar de presentatrice vooral over struikelde was het gebrek aan journalistieke middelen die bijvoorbeeld bij het maken van een krant komen kijken. Zo kon ze de uitspraken door Ab Osterhaus, over het Britse Coronavariant, niet controleren: ‘Ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen. Ik vind dat een hele zwakke controlefunctie. Ik draag bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend. Ik heb daar bezwaar bij. Maar dan werd er gezegd: hij is een autoriteit.’

Voortijdig vertrek

Begin april besloot Muusse het praatprogramma voortijdig te verlaten als gevolg van een oproep om met politiek geïnteresseerden een volksberaad te houden. Die oproep riep veel emotie op bij het volk. Zo noemde Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, het een ongemakkelijke actie: ‘Je kunt op deze manier de deur dichtgooien voor de mensen die er anders over denken. Dan heb je geen open gesprek meer.’

Instagram

Op Instagram licht Talitha haar keuze van vertrek toe: ‘De KRO-NCRV heeft voorwaarden gesteld aan mijn optreden die botsen met mijn professionele en persoonlijke waarden, zoals de eis om niet meer mee te mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel. Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg’.

Kritiek

Talitha vormde sinds januari een presentatieduo met Sven Kockelmann. Al vanaf het begin was er veel kritiek op de jonge vrouw af vanwege haar politieke uitingen en activistische houding.

