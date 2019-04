Fyre Fraud: nu ook tweede documentaire over het geflopte festival te zien in Nederland

Het fiasco van Fyre Festival, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Het was horribel en hilarisch tegelijk, juist omdat het de ultieme verwende millennial recht in zijn picture perfect hart raakte. Daarom goed nieuws: ook de tweede documentaire over the greatest festival that never happened is nu te zien in Nederland.

Fyre Festival: the greatest festival that never happened

Afgelopen januari sloeg de Netflix documentaire Fyre Festival: the greatest festival that never happened in als een bom. De documentaire, en dan vooral ster van de show Andy, waren dagenlang trending topic.

Lees ook:

Fyre festival: de man die bereid was een agent te pijpen is ‘blown away’ door alle aandacht

Fyre Fraud

Op hetzelfde moment kwam er nog een documentaire over de festivalflop uit, Fyre Fraud, die alleen was te zien op Hulu. Maar goed nieuws voor iedereen die geen genoeg krijgt van deze hysterie: deze documentaire kun je nu bekijken op Videoland. Met als kers op de taart een interview met de meesterfraudeur himself, Billy McFarland.

We moeten er wel bij zeggen: beide documentaires hebben veel overlap met elkaar. Toch het blijft interessant om te zien hoe deze hysterie is ontstaan, hoe het festival is geflopt en hoe Billy het woord voert. Ook zijn vriendin komt aan het woord, die nog altijd pal achter haar vriend staat (ook al zit hij de komende vijf jaar achter de tralies). En de docu komt met leuk bonusmateriaal, want allerhande vlogs en stories van mensen met een kaartje zijn erin opgenomen.

Bekijk hieronder de trailer.

Nu we het toch over Fyre hebben, wist je dat Kendall Jenner pas deze week op alle commotie heeft gereageerd? Zij zou $250.000 hebben gekregen voor het promoten van het festival op haar Instagram. Wat ze zei? Dat lees je hier.

Bron: Videoland, beeld: Fyre Fraud