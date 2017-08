Ga je scheiden? Reden voor een feestje

Zit er in jouw huwelijk een breuk aan te komen, of lig je op dit moment midden in een scheiding? Dan beleef je waarschijnlijk niet de vrolijkste periode uit je leven. Toch is een scheiding de perfecte reden om een feest te geven, vindt auteur Christine Gallagher. Wait, what?

Hoewel het misschien niet het eerste is waar je zin in hebt, zou elke scheiding gevierd moeten worden. Althans, dat vindt Christine Gallagher. De Amerikaanse auteur organiseert speciale divorcing parties, in de hoop de vrouwen er weer bovenop te helpen.

Wat je doet op een divorcing party? Eigenlijk heb je alle keuze wat de invulling betreft. Denk bijvoorbeeld aan een bootreis waarbij je aan het einde je huwelijksring in het water gooit, zoals een van Christines cliënten deed. Of wat dacht je van een feest met begrafenisthema waarbij de ring begraven wordt? Ook het verbranden van bruidsjurken en trouwfoto’s gebeurt regelmatig. Dit alles natuurlijk onder het genot van een heerlijk stuk scheidingstaart.

Maar er zijn ook dingen die je absoluut níét moet doen op zo’n scheidingsfeest. Zo is het verboden terrein voor kinderen en mag de vrouw die het feest geeft never alleen gelaten worden na afloop.

Nou, who’s in?

Bron LINDAnieuws | Beeld Shutterstock