Van een flinke gaap wordt vaak gedacht dat het komt door verveling of zuurstoftekort. Nieuw onderzoek toont nu iets anders aan: hoe langer je gaapt, hoe groter de hersenen zijn. Maar of je daarmee nou ook per se slimmer bent?

Gedragsbioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht en Andre Gallup van de State University of New York Polytechnis Institute deden een internationaal onderzoek naar gapen. Er werden verschillende dieren bestudeerd. De conclusie? Met gapen koel je je hersenen en zo zorg je ervoor dat je hersenen op de juiste temperatuur komen. ‘Het is een evolutionair oud systeem dat ervoor zorgt dat de hersenen actief en in optimale staat blijven’, vertelt Massen aan RTL Nieuws.

Size does not matter

Uit het onderzoek kwam ook dat het lijkt dat alle gewervelde dieren gapen. En hoe langer je gaapt, hoe groter de hersenen. Maar dat maakt je dan weer niet meteen de slimste van het stel, zo legt hersenwetenschapper Hanneke Hulst van Amsterdam UMC (Vumc) uit aan EditieNL. Size does not matter in het geval van hersenen, het gaat erom wat je ermee doet. Specifieker: om de verbindingen die in je hersenen ontstaan door nieuwe dingen te leren. Blijf je hersenen dus uitdagen, anders worden die verbindingen niet meer aangemaakt.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images