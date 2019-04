Gaat de rechtszaak van Harvey Weinstein achter gesloten deuren plaatsvinden?

Terwijl wij op 26 april de laatste voorbereidingen treffen voor Koningsdag, barst in Amerika een van de grootste Hollywood-rechtszaken uit de geschiedenis los. Dan vindt de eerste zitting in de zaak van Harvey Weinstein plaats. Maar gaat het eigenlijk wel een mediaspektakel worden?

Achter gesloten deuren

Beide partijen in de rechtszaak rond het vermeende misbruik door Harvey Weinstein pleiten namelijk voor een zitting achter gesloten deuren. Dit zou betekenen dat nieuwsmedia niet aanwezig mogen zijn.

USA Today weet te melden dat de rechter in kwestie, James Burke, het verzoek van beide partijen voorlopig heeft ingewilligd. Dat is slecht nieuws voor alle media die de zaak rondom Harvey Weinstein nauwlettend volgen, right? Toch krijgen deze media de komende dagen de gelegenheid om de rechter alsnog te overtuigen waarom ze wel bij de zitting aanwezig moeten zijn.

Karakterschets

De zitting, die dus voor volgende week vrijdag gepland staat, draait om de vraag of de aanklagers andere vermeende slachtoffers van de gevallen filmproducent mogen opvoeren in de rechtszaak. Die draait om het vermeend seksueel geweld tegen twee vrouwen, maar in de afgelopen anderhalf jaar hebben tientallen vrouwen Weinstein beschuldigd van misbruik. De filmmaker staat niet terecht voor die gevallen, maar aanklagers willen hen opvoeren om zijn karakter te schetsen. Eerder gebeurde dat ook in de rechtszaak tegen Bill Cosby.

Het juridische team van Weinstein wil de zitting besloten houden om potentiële juryleden niet te beïnvloeden. Ook de aanklagers zeggen de producent een kans te willen geven op een eerlijke rechtszaak. Zij willen daarnaast ook de privacy van de beschuldigers respecteren.

Bron: ANP, beeld: ANP