Gaat het nog wel goed met Chateau Meiland?

De coronacrisis zorgt voor de familie Meiland voor dubbele zorgen. Niet alleen zit Chateau Marillaux zonder gasten, ook is het kasteel nog niet verkocht. Dat terwijl de klusfamilie wel al een nieuw, riant onderkomen in de Achterhoek heeft gekocht.

Faillissement voor Meilandjes?

In het Vlaamse blad TV Familie doet Martien (58) zijn verhaal over de dubbele zorgen: “En dan maar hopen dat de prijzen niet dramatisch zakken”, aldus Meiland. “De grenzen zijn nu allemaal dicht.”

Annuleringen chateau

Martien vervolgt: “Het is één grote catastrofe. Als mijn vrouw Erica ’s morgens haar computer opengooit, loopt de ene na de andere annulering binnen. We waren zo goed als volgeboekt voor deze lente en zomer. Maar daar blijft nu niets meer van over. Logisch, natuurlijk. Mensen kunnen ­nergens meer uit hun huis.”

Hoge kosten

De kosten zijn dus hoog, terwijl de opbrengsten de laatste tijd gering zijn. Hoewel er een reservepotje is, “smelt dat als sneeuw voor de zon weg”. Mochten ze ook nog deze zomer leegstaan, dan ziet Martien het niet goed komen. “Dan vrees ik voor het failliet, ja.”

Nieuwe look Martien

Eerder deze week wist Martien vriend en vijand te verrassen met zijn nieuwe uiterlijk. In een recent filmpje op Instagram verscheen de flamboyante kasteelheer met een snor in beeld, iets waar zijn volgers een duidelijke mening over hadden: dat ding mag er zo snel mogelijk weer af.

Kritiek op ‘sirene Maxime’

Ook dochter Maxime kon rekenen op kritiek. Na de aflevering van afgelopen maandag stoorden veel kijkers zich aan haar gedrag. ‘Maxime wordt irritant met haar gekrijs,’ luidt een reactie op social media. Sommige Chateau Meiland-fans zeggen zelfs niet meer te kijken doordat ze Maxime irritant vinden. Behalve de ergernissen over gedrag, krijgt de blondine ook kritiek op haar houding. Maxime zou zich, vergeleken met de eerste afleveringen, een stuk arroganter zijn op gaan stellen. ‘Even vergeten hoe het vóór het succes was denk ik,’ schrijft een kijker op Twitter.

Toch kijken

Aan de kijkcijfers is nog niets te merken. Deze week behaalde Chateau Meiland bijna een recordaantal kijkers. Maar liefst 1,4 miljoen mensen schakelden in om naar Martien, Erica, Maxime, Claire en Nadège te kijken.

Claire wordt meegenomen door oma, daarna helpt ze opa met behangen. Ondertussen laat Maxime, Nadege de tafel dekken. Weet ze wel zeker dat ze een kledinglijn wil? Dan moet je werken!#chateaumeiland pic.twitter.com/0y6chvw3g4 — DB (@DBgirl_83) April 13, 2020

Maxime: ‘We blijven arm, een klap in m’n gezicht.’ Seconde later wordt er nieuw meubilair bezorgd. Nadat er een enorme boerderij in Hengelo is aangekocht. Is het zelfspot, is het ironie? Of is het contact met werkelijkheid verloren gegaan.#chateaumeiland — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) April 13, 2020

Maxime is 24, maar scheeuwt nog vaak als een kind van 6😂 🤨 #chateaumeiland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) April 13, 2020

